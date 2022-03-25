Anitta faz história e alcança o N°1 do Spotify Global com “Envolver”

Anitta alcançou o posto mais alto do Spotify Global com a música “Envolver” Crédito: Instagram/@anitta

Ela conseguiu! Anitta alcançou o posto mais alto do Spotify Global com a música "Envolver", nesta sexta-feira (25). Registrando 6,3 milhões de streams, o hit fez história e se tornou a primeira canção brasileira a alcançar o posto de número 1 da plataforma.

Após uma união dos fãs da cantora nos últimos dias, a expectativa para que "Envolver" chegasse no topo do Spotify contagiou muita gente. Através da dança que virou um "challenge", o hit se espalhou por todo planeta. Famosos e anônimos reproduziram diversas vezes a coreografia da música nas redes sociais.

A rainha right where she belongs ? @Anitta is on the cover of #TodaysTopHits pic.twitter.com/kUOqdVjTVf — Spotify (@Spotify) March 25, 2022

a ana maria dançando envolver até o chão, eu amo essa mulher pic.twitter.com/Zj2lwgDKed — Acervo Memes (@acervommes) March 17, 2022