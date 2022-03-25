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Só dá ela!

Anitta faz história e alcança o N°1 do Spotify Global com “Envolver”

Registrando 6,3 milhões de acesso nos streams, o hit fez história e se tornou a primeira canção brasileira a chegar ao posto de N°1 da plataforma
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 25 de Março de 2022 às 09:16

Fantasia de Anitta no Carnaval de 2022
Anitta alcançou o posto mais alto do Spotify Global com a música “Envolver” Crédito: Instagram/@anitta
Ela conseguiu! Anitta alcançou o posto mais alto do Spotify Global com a música "Envolver", nesta sexta-feira (25). Registrando 6,3 milhões de streams, o hit fez história e se tornou a primeira canção brasileira a alcançar o posto de número 1 da plataforma.
Após uma união dos fãs da cantora nos últimos dias, a expectativa para que "Envolver" chegasse no topo do Spotify contagiou muita gente. Através da dança que virou um "challenge", o hit se espalhou por todo planeta. Famosos e anônimos reproduziram diversas vezes a coreografia da música nas redes sociais.
Nesta quarta-feira (23), fãs capixabas da cantora promoveram um flashmob na Praça do Papa, em Vitória. Os “anitters” dançaram ao som de “Envolver” até mesmo no meio do trânsito da capital. Outras cidades do país também entram no desafio, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
No próximo mês, Anitta lança seu álbum "Girl From Rio" e se apresentará no maior festival de música do mundo, o Coachella. Os números conquistados por "Envolver" até agora são surpreendentes. No YouTube, a música já conta com mais de 73 milhões de reproduções. No Spotify, alcançou a marca 71 milhões de representações.

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