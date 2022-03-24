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Reality

Pabllo Vittar e Luísa Sonza comandam reality de competição drag

‘Queen Stars Brasil’ terá participação de Tiago Abravanel, Gloria Groove, Vanessa da Mata e mais; confira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Março de 2022 às 08:05

Pabllo Vittar e Luísa Sonza no Trailer do reality Queen Stars
Pabllo Vittar e Luísa Sonza no Trailer do reality Queen Stars Crédito: Reprodução/Youtube/ HBO Max Brasil
Estreia nesta quinta-feira, 24, o reality show de competição musical de drag queens na HBO Max. Apresentado por Pabllo Vittar e Luísa Sonza, o Queen Stars Brasil terá disputas entre 20 drag queens que buscam o pódio pop.
A atração terá a participação dos jurados Vanessa da Mata, Diego Timbó e Tiago Abravanel. Outras presenças também estão confirmadas, como Cleo, Duda Beat, Gloria Groove, Aretuza Lovi, Bruno Rocha, criador do canal Hugo Gloss, entre outros.
Em entrevista ao Estadão, Pabllo e Luísa afirmaram que o reality é essencial para a cena drag no Brasil e para o pop nacional. "Me senti revigorada. Eu acho muito enriquecedor estar dando visibilidade para outras drags que, assim como eu, têm o sonho de mostrar sua arte", disse Vittar.
"É muito importante esse espaço não só pela representatividade, mas também pra mostrar que somos muito plural, não só nesse nicho", afirmou.
Luísa complementou: "Agrega demais pro nosso pop brasileiro. Cada uma com sua identidade, é o reflexo do pop que a gente vem fazendo no Brasil, então é muito especial".
As performances de canto e dança contam com grande variedade de estilos musicais, como o sertanejo, por exemplo.
Para Luísa, essa diversidade fortalece o pop como cultura, não somente gênero."A partir dessa experiência, quando eu digo que está agregando ao pop, é importante entender como cultura mesmo, dentro dos vários estilos que temos no programa. O pop brasileiro acaba sendo um mix de muitos outros gêneros e isso se reflete nas apresentações", afirmou.
Pabllo citou o sertanejo como exemplo: "Vivemos um momento da indústria em que vemos o gênero crescer, mas ainda falta muita coisa pra gente chegar no sertanejo, por exemplo, que é tão mainstream. Então ver drags performando outros ritmos vai abrir a cabeça das pessoas".
Ao longo dos episódios temáticos, as participantes que menos se destacarem serão eliminadas - virando purpurina - após apresentações coletivas e individuais. O trio vencedor leva um prêmio em dinheiro. São R$ 100 mil para cada drag.
Os três primeiros episódios de Queen Stars Brasil chegam nesta quinta-feira, 23, na HBO Max. O quarto e quinto capítulos chegam dia 31 de março na plataforma. Já o sexto e o sétimo episódios estarão disponíveis no dia 7 de abril e a final será lançada no dia 14 de abril.

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