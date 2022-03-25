  Lollapalooza 2022: veja horários dos shows e divisão dos palcos
Lollapalooza 2022

Lollapalooza 2022: veja horários dos shows e divisão dos palcos

Festival retoma programação de sexta (25) a domingo (27) com Strokes, Foo Fighters e Miley Cyrus
Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Março de 2022 às 14:14

Foo Fighters é uma as atrações do Lollapalooza Brasil 2022 Crédito: Reuters/Folhapress
O Lollapalooza Brasil 2022 começa nesta sexta (25) e reúne público e grandes atrações até domingo (27) no autódromo de Interlagos (zona sul de São Paulo).
Foo Fighters, Strokes, Miley Cyrus, Doja Cat, A$AP Rocky e Martin Garrix formam o time de headliners. Entre os nomes nacionais estão como destaque Emicida, Alok, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Djonga, MC Tha e Rashid (abaixo, veja programação completa).
O festival já informou também que vai exigir o comprovante de vacinação (físico ou virtual) contra a Covid com, no mínimo, duas doses da vacina contra a Covid-19. Além disso o uso de máscara será recomendado nas áreas externas, e obrigatório nos espaços fechados.
Segundo a organização, são esperadas 100 mil pessoas por dia de evento.
Por causa da Covid, o Lolla foi adiado algumas vezes. Inicialmente o evento estava agendado para 3, 4 e 5 de abril de 2020, foi transferido para 4, 5 e 6 de dezembro e, posteriormente, confirmado nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2021.
Ainda há ingressos para o festival variam de R$ 495 a R$ 4.100 e a compra pode ser feita no site oficial.
Há diversas opções de tíquetes, que também têm taxas de conveniência pelo site que variam.
  • LINEUP DO LOLLAPALOOZA 2022
  • 25 de março, sexta-feira

  • Palco Budweiser
  • Detonautas - 13h05 - 13h50
  • Turnstile - 14h45 - 15h30
  • LP - 16h40 - 17h40
  • Machine Gun Kelly - 18h50 - 20h05
  • The Strokes - 21h15 - 22h45

  • Palco Onix
  • 89 FM - 12h30 - 13h
  • jxdn - 13h55 - 14h40
  • The Wombats - 15h35 - 16h35
  • Marina - 17h45 - 18h45
  • Doja Cat - 20h10 - 21h10

  • Palco Adidas
  • Edgar - 13h05 - 13h50
  • Matuê - 14h45 - 15h30
  • Pabllo Vittar - 16h40 - 17h40
  • Caribou - 18h50 - 19h50
  • Jack Harlow - 21h15 - 22h15

  • Palco Perry’s by Doritos
  • Beowülf - 12h30 -13h15
  • Barja - 13h30 - 14h15
  • Meca - 14h30 - 15h25
  • VINNE - 15h40 - 16h35
  • Jetlag - 16h50 - 17h45
  • 070 Shake - 18h - 18h45
  • Ashnikko - 19h - 20h
  • Chris Lake - 20h15 - 21h15
  • Alan Walker - 21h30 - 22h30

  • 26 de março, sábado

  • Palco Budweiser
  • Terno Rei - 13h05 - 13h50
  • Silva - 14h45 - 15h45
  • Two Feet (substitui o King Gizzard & the Lizard Wizard) - 16h55 -17h55
  • Emicida - 19h05 - 20h05
  • Miley Cyrus - 21h30 - 23h

  • Palco Onix
  • Lamparina - 12h15 - 13h
  • Clarice Falcão - 13h55 - 14h40
  • Jão - 15h50 - 16h50
  • A Day To Remember - 18h - 19h
  • A$AP Rocky - 20h10 - 21h25

  • Palco Adidas
  • MC Tha - 13h05 - 13h50
  • Jup do Bairro - 14h45 - 15h45
  • Remi Wolf - 16h55 - 17h55
  • Alessia Cara - 19h05 - 20h05
  • Alexisonfire - 21h45 - 22h45

  • Palco Perry’s by Doritos
  • Fatnotronic - 12h - 12h45
  • Ashibah - 13h - 13h45
  • Victor Lou - 14h - 15h
  • Chemical Surf - 15h15 - 16h15
  • DJ Marky - 16h30 - 17h30
  • Boombox Cartel - 17h45 - 18h45
  • WC No Beat and Kevin o Chris + Haikaiss + PK + Felp 22 + MC TH + Hyperanhas - 19h - 20h
  • Deorro - 20h15 - 21h15
  • Alok - 21h30 - 22h50

  • 27 de março, domingo

  • Palco Budweiser
  • Lagum - 12h - 12h50
  • Rashid - 13h45 - 14h45
  • IDLES - 15h55 - 16h55
  • The Libertines (substitui o Jane's Addiction) - 18h05 - 19h05
  • Foo Fighters - 20h30 - 22h30

  • Palco Onix
  • Aliados - 12h55 - 13h40
  • Fresno - 14h50 - 15h50
  • Black Pumas - 17h - 18h
  • Martin Garrix - 19h10 - 20h25

  • Palco Adidas
  • menores atos - 12h - 12h50
  • Planta & Raiz - 13h45 - 14h45
  • Marina Sena - 15h55 - 16h55
  • Djonga - 18h05 - 19h05
  • Kehlani - 20h30 - 21h30

  • Palco Perry’s by Doritos
  • FractaLL x Rocksted - 12h - 12h50
  • MALIFOO - 13h - 13h45
  • Evokings - 14h - 14h45
  • Fancy Inc - 15h - 15h45
  • Cat Dealers - 16h - 17h
  • Goldfish - 17h15 - 18h15
  • Kaytranada - 18h30 - 19h30
  • Gloria Groove - 20h - 21h
  • Alesso - 21h15 - 22h15

