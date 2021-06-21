Anitta entra para o conselho de administração do Nubank

Anitta Crédito: Divulgação

SÃO PAULO - O Nubank anunciou nesta segunda-feira (21) a cantora Anitta como nova integrante do Conselho de Administração da empresa.

Segundo o comunicado, Anitta vai participar de reuniões trimestrais junto com os outros seis conselheiros e a diretora do Nubank, Christiane Junqueira, para discutir as decisões e estratégias do banco digital.

"É muito chato e constrangedor não conseguir ter acesso a produtos financeiros. Muita gente na América Latina sempre viveu de emprego informal. Como essas pessoas vão ter histórico de crédito? Fiquei impressionada ao ver o trabalho do Nubank em fazer com que milhões de pessoas se sintam incluídas, podendo ter uma vida financeira melhor", diz Anitta, em nota.

Anitta é a terceira mulher a integrar o conselho da empresa, que é formado por Anita Sands, professora da universidade americana de Princeton e ex-diretora de operações do banco suíço UBS, e Jacqueline Reses, ex-presidente da fintech Square e atual presidente do Conselho Consultivo Econômico do Fed (banco central dos EUA).

"Anitta tem profundo conhecimento do comportamento dos consumidores nesses mercados que tem explorado e tem muita experiência em estratégias de marketing vencedoras. Essas competências foram chave para a convidarmos para o Conselho. Nenhum outro conselheiro possui essa experiência", afirma David Vélez, presidente-executivo e fundador do banco digital, em nota.

"Anitta está reinventando a cena cultural nos últimos anos e compartilhamos do mesmo DNA de inovação. Ela levou o funk brasileiro a outro patamar e criou uma marca mundial gigantesca. É uma empresária de sucesso que vai nos ajudar a aprimorar ainda mais os produtos para nossos clientes", afirma Junqueira, cofundadora do Nubank.

Também integram o conselho Daniel Goldberg, ex-presidente do Morgan Stanley no Brasil, e ex-Secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, antigo órgão do sistema brasileiro antitruste; pelo colombiano Luis Alberto Moreno, ex-presidente do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento); por Doug Leone, Global Managing Partner e investidor da Sequoia Capital, membro do Conselho do Nubank desde 2016; e David Vélez, presidente-executivo e fundador do Nubank.