Anitta diz 'fora, Bolsonaro' e debocha de decisão do TSE no Lollapalooza

A cantora Anitta criticou decisão do TSE nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

"50 mil? Poxa... menos uma bolsa. FORA BOLSONAROOOOO. Essa lei vale fora do país? Pq meus festivais são só internacionais", escreveu a cantora em seu perfil numa rede social. Na noite de sábado, a carioca dividiu o palco com a americana Miley na edição paulistana do festival.

50 mil? Poxa... menos uma bolsa. FORA BOLSONAROOOOO. Essa lei vale fora do país? Pq meus festivais são só internacionais. 🤷🏽‍♀️ — Anitta (@Anitta) March 27, 2022

A decisão liminar proíbe manifestações a favor ou contra qualquer candidato ou partido político, e foi tomada no sábado. Ela acata parcialmente um pedido da campanha do presidente Jair Bolsonaro , do PL, realizado na manhã daquele mesmo dia. Os advogados do PL também tinham solicitado condenação do Lollapalooza por propaganda eleitoral antecipada, o que não ocorreu.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Lollapalooza às 9h30 deste domingo (27). O festival ainda não se posicionou ante a decisão do TSE.

O atual presidente, Jair Bolsonaro, do PL, foi o principal alvo dos protestos nos dois primeiros dias do festival. Na sexta, a cantora Pabllo Vittar desceu para a plateia e pegou uma bandeira vermelha com o rosto do ex-presidente Lula antes de deixar o palco. Já Marina - antes à frente da banda Marina and The Diamonds-- xingou Bolsonaro e o mandatário russo Vladimir Putin.