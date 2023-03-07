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Leonel Ximenes

Proposta tira bairro de Guarapari e o entrega para Vila Velha

Projeto sobre plebiscito está tramitando na Assembleia Legislativa

Publicado em 07 de Março de 2023 às 02:11

Públicado em 

07 mar 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Condições precárias de uma rua do Recanto da Sereia após chuva
Condições precárias de uma rua do Recanto da Sereia após a chuva Crédito: Redes sociais
Point de surfistas de todo o país, a Praia d’ Ulé, localizada no bairro Recanto da Sereia, em Guarapari, pode mudar de “dono”. É que a Assembleia Legislativa vai votar o Projeto de Lei 70/2023, que prevê a realização de um plebiscito pelo qual os cerca de 6 mil moradores vão decidir se querem permanecer na Cidade-Saúde ou passar a pertencer a Vila Velha. A iniciativa do projeto de plebiscito é do deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania).
Segundo o presidente da Associação de Moradores da Praia D’ Ulé e Amigos D’ Ulé, Ermenegildo Rembisk, o bairro foi abandonado pelo prefeito de Guarapari, Edson Magalhães (PSDB), e serviços como drenagem, pavimentação, rede de esgoto e urbanismo não são realizados.
“Com regularidade, a Prefeitura de Guarapari somente disponibiliza serviço de recolhimento domiciliar de lixo, que não é diário, e a cobrança do IPTU. A Saúde se resume a um posto médico precário, com a presença semanal de médico e sem a oferta regular de medicamentos. Para serem atendidos, os moradores têm de se deslocar até Muquiçaba, já que o posto mais perto, que fica em Vila Velha, não atende por causa do endereço dos pacientes, que é do município vizinho”, enumerou o líder comunitário.

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Segundo ele, também não há serviço de transporte público municipal, calçamento nas ruas, urbanismo, galerias fluviais dignas e faltam até mesmo escolas no bairro. Na praia, não há salva-vidas, chuveiros ou banheiros químicos. As ruas são só poeira e lama.

MORADORES FIZERAM PROTESTOS NA RODOVIA DO SOL

O clima de insatisfação levou os moradores a fazerem protestos na Rodovia do Sol, como forma de chamar a atenção, já que, segundo reclamam, a Prefeitura de Guarapari nem sequer manifesta interesse em ouvi-los. Na última quinta-feira (2), Hermenegildo foi à Câmara de Guarapari pedir a ajuda dos vereadores para amenizar os problemas do bairro, mas até agora nada foi resolvido, o que levou parte da comunidade a apoiar a realização do plebiscito.
“Ouvi os moradores e a reclamação constante é que o bairro está esquecido pelo poder público. Há pessoas favoráveis a que o Recanto da Sereia pertença a Guarapari e, também, aqueles que defendem a migração para Vila Velha. O consenso é que o bairro está abandonado, do ponto de vista da saúde pública, educação e tratamento de esgoto. Resolvi estudar o assunto, e, a pedido da comunidade, apresentei a proposta de plebiscito”, diz Gandini.

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O parlamentar explicou que as legislações federal e estadual apontam que cabe à Assembleia Legislativa realizar o plebiscito, caso haja interesse de parte dos moradores. A partir do resultado favorável à mudança política-administrativa para Vila Velha, os estudos técnicos, econômicos e sociais seriam realizados.
O plebiscito ainda não tem data para entrar na pauta para ser votado pelos deputados. Gandini diz, porém, que quer saber se, com o projeto em tramitação, o prefeito de Guarapari terá ou não o interesse de inverter a situação de abandono ou se ele deixará a população conduzir o processo de independência do bairro, indo para outro município.

O QUE DIZEM AS PREFEITURAS SOBRE O PLEBISCITO

A assessoria da Prefeitura de Vila Velha diz que "aguarda as tratativas do processo e espera ser ouvida" sobre o eventual plebiscito. A Prefeitura de Guarapari também foi procurada, mas até o fechamento desta matéria não havia se manifestado. Se houver manifestação, este texto será atualizado. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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