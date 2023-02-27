Cervejaria de sucesso é fechada no interior do ES. O motivo? Estrada ruim

O anúncio do fechamento da cervejaria nas redes sociais Crédito: Instagram

A saideira aconteceu no domingo de Carnaval . Depois de mais de um ano funcionando com muito sucesso no interior de Iúna , o proprietário da Cervejaria Colossus resolveu fechar o seu empreendimento por um motivo alheio à sua vontade: as péssimas condições da estrada que liga a sede do município à cervejaria.

E o que ficou ruim pode piorar. O fechamento, anunciado inicialmente como por tempo indeterminado, pode se tornar definitivo. “Não sei se volto mais com a cervejaria. Minha família está muito tensa com essa situação, os prejuízos estão acumulando”, lamenta Erich Augusto Filgueiras Florindo, dono da cervejaria e advogado.

Segundo ele, a estrada que liga a sede de Iúna à cervejaria tem apenas três quilômetros, dos quais dois e meio são de terra. E é nesse trecho que os problemas estão localizados e que acabam inviabilizando o negócio.

“Quando chove, a estrada fica intransitável, e os clientes que estão na cervejaria saem correndo para ir embora para não ficarem presos pelo caminho. Tenho passado o tempo todo olhando a previsão do tempo. Meu negócio ficava à mercê da estrada.”

O empresário diz que investiu R$ 500 mil na cervejaria, aberta no final de 2021. O negócio empregava 10 funcionários fixos e mais cinco provisórios em dias de eventos. “Quando chovia, a estrada ficava ruim e tive que cancelar vários eventos. Pagava músicos e outros profissionais e ficava no prejuízo”, diz Erich.

O domingo de Carnaval foi determinante para que Erich decidisse encerrar as atividades da cervejaria. Nesse dia, segundo ele, ocorreram pancadas de chuva na região que foram suficientes para deixar a estrada intransitável e ele acabou sendo chamado a "resgatar" uma cliente com seus dois filhos na estrada. “Na segunda não abrimos mais, cancelamos o restante da programação do Carnaval, paguei os músicos e assumi mais um prejuízo.”

A cervejaria tem uma piscina natural à disposição dos clientes Crédito: Divulgação

Nas redes sociais, o anúncio do fechamento da cervejaria provocou lamentos. “Muito triste ver um empreendimento fechando as portas por causa de estradas ruins”, escreveu um internauta. “Que tristeza ver um empreendimento desse porte fechar por um motivo como esse. Espero que seja por pouco tempo”, diz outro seguidor. “Isso é lamentável, e quem mais perde é o turismo da região. Tomara que consigam voltar o mais rápido possível”, postou o perfil de outra cervejaria.

"As péssimas condições de nossa estrada de acesso não nos permitem manter um funcionamento constante. Além disso, nos impedem de fazer um calendário de atrações que possa ser cumprido. O mínimo de chuva já faz a estrada ficar intransitável e com alto risco de acidentes" Erich Augusto Filgueiras Florindo - Proprietário da cervejaria

PRESSÃO PARA CONSERTAR A ESTRADA

Integrante do Conselho Municipal de Turismo de Iúna, o empresário diz que vem pressionando a prefeitura a consertar a estrada, mas sem sucesso. Segundo ele, já existe um projeto de recuperação da via pelo governo do Estado e já está disponível o material para o calçamento. “Prometeram recuperar a estrada desde o ano passado”, aponta.

A Cervejaria Colossus recebeu este nome por causa do pico mais famoso de Iúna Crédito: Divulgação

A cervejaria, que tem uma piscina natural à disposição dos clientes, fica numa região turística muito conhecida em Iúna, no Caparaó, ao pé do Pico Colossus, daí o nome da cervejaria. “Ainda não sabemos o que vamos fazer, mas, por causa da beleza natural da região, estamos pensando em abrir uma pousada no lugar da cervejaria. Com a pousada, pelo menos as pessoas poderão ficar mais tempo e não vão precisar sair correndo para evitar enfrentar uma estrada em péssimas condições”, afirma Erich.

E pensar que para chegar a Iúna o acesso é pela BR 262 , outra vergonha para o Espírito Santo. Então, é melhor abrir mão da saideira.

PREFEITURA DE IÚNA SE MANIFESTA SOBRE A ESTRADA