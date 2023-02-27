Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Cervejaria de sucesso é fechada no interior do ES. O motivo? Estrada ruim

Empresário investiu R$ 500 mil no empreendimento que, segundo ele, está sendo prejudicado pelas péssimas condições de acesso da estrada municipal

Públicado em 

27 fev 2023 às 11:46
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O anúncio do fechamento da cervejaria nas redes sociais
O anúncio do fechamento da cervejaria nas redes sociais Crédito: Instagram
A saideira aconteceu no domingo de Carnaval. Depois de mais de um ano funcionando com muito sucesso no interior de Iúna, o proprietário da Cervejaria Colossus resolveu fechar o seu empreendimento por um motivo alheio à sua vontade: as péssimas condições da estrada que liga a sede do município à cervejaria.
E o que ficou ruim pode piorar. O fechamento, anunciado inicialmente como por tempo indeterminado, pode se tornar definitivo. “Não sei se volto mais com a cervejaria. Minha família está muito tensa com essa situação, os prejuízos estão acumulando”, lamenta Erich Augusto Filgueiras Florindo, dono da cervejaria e advogado.
Segundo ele, a estrada que liga a sede de Iúna à cervejaria tem apenas três quilômetros, dos quais dois e meio são de terra. E é nesse trecho que os problemas estão localizados e que acabam inviabilizando o negócio.

Veja Também

Após 24 anos, tradicional armarinho fecha as portas no ES

Por decisão judicial, famosa padaria da Praia do Canto fecha as portas

“Quando chove, a estrada fica intransitável, e os clientes que estão na cervejaria saem correndo para ir embora para não ficarem presos pelo caminho. Tenho passado o tempo todo olhando a previsão do tempo. Meu negócio ficava à mercê da estrada.”
O empresário diz que investiu R$ 500 mil na cervejaria, aberta no final de 2021. O negócio empregava 10 funcionários fixos e mais cinco provisórios em dias de eventos. “Quando chovia, a estrada ficava ruim e tive que cancelar vários eventos. Pagava músicos e outros profissionais e ficava no prejuízo”, diz Erich.

Veja Também

Tradicional família de Vitória fecha três hotéis; inclusive o Aruan

Restaurante de 29 anos não resiste à crise e fecha em área nobre de Vitória

O domingo de Carnaval foi determinante para que Erich decidisse encerrar as atividades da cervejaria. Nesse dia, segundo ele, ocorreram pancadas de chuva na região que foram suficientes para deixar a estrada intransitável e ele acabou sendo chamado a "resgatar" uma cliente com seus dois filhos na estrada. “Na segunda não abrimos mais, cancelamos o restante da programação do Carnaval, paguei os músicos e assumi mais um prejuízo.”
A cervejaria tem uma piscina natural à disposição dos clientes
A cervejaria tem uma piscina natural à disposição dos clientes Crédito: Divulgação
Nas redes sociais, o anúncio do fechamento da cervejaria provocou lamentos. “Muito triste ver um empreendimento fechando as portas por causa de estradas ruins”, escreveu um internauta. “Que tristeza ver um empreendimento desse porte fechar por um motivo como esse. Espero que seja por pouco tempo”, diz outro seguidor. “Isso é lamentável, e quem mais perde é o turismo da região. Tomara que consigam voltar o mais rápido possível”, postou o perfil de outra cervejaria.
"As péssimas condições de nossa estrada de acesso não nos permitem manter um funcionamento constante. Além disso, nos impedem de fazer um calendário de atrações que possa ser cumprido. O mínimo de chuva já faz a estrada ficar intransitável e com alto risco de acidentes"
Erich Augusto Filgueiras Florindo - Proprietário da cervejaria

PRESSÃO PARA CONSERTAR A ESTRADA

Integrante do Conselho Municipal de Turismo de Iúna, o empresário diz que vem pressionando a prefeitura a consertar a estrada, mas sem sucesso. Segundo ele, já existe um projeto de recuperação da via pelo governo do Estado e já está disponível o material para o calçamento. “Prometeram recuperar a estrada desde o ano passado”, aponta.
A Cervejaria Colossus recebeu este nome por causa do pico mais famoso de Iúna
A Cervejaria Colossus recebeu este nome por causa do pico mais famoso de Iúna Crédito: Divulgação
A cervejaria, que tem uma piscina natural à disposição dos clientes, fica numa região turística muito conhecida em Iúna, no Caparaó, ao pé do Pico Colossus, daí o nome da cervejaria. “Ainda não sabemos o que vamos fazer, mas, por causa da beleza natural da região, estamos pensando em abrir uma pousada no lugar da cervejaria. Com a pousada, pelo menos as pessoas poderão ficar mais tempo e não vão precisar sair correndo para evitar enfrentar uma estrada em péssimas condições”, afirma Erich.
E pensar que para chegar a Iúna o acesso é pela BR 262, outra vergonha para o Espírito Santo. Então, é melhor abrir mão da saideira.

PREFEITURA DE IÚNA SE MANIFESTA SOBRE A ESTRADA

Em nota enviada à coluna, a Prefeitura de Iúna diz que pretende consertar as estradas de interesse turístico até o final do ano. "A Prefeitura Municipal de Iúna tem cumprido o cronograma de calçamentos rurais do município de acordo com a chegada do material em parceria com o governo do estado, e a previsão é de infraestrutura de acesso aos pontos turísticos do município até o final do ano. Este período do ano não é o ideal para se fazer manutenção de estradas, devido às chuvas. Para que o trabalho nas estradas seja efetivo é preciso aguardar a estiagem para a retomada das atividades. Em se tratando da Cervejaria Colossus, há 15 dias, aproximadamente, foi feito reparo nas estradas de acesso para atender o turista, no entanto, com a chuva que tivemos a estrada ficou ainda pior do que estava anteriormente. O material para calçamento da estrada que dá acesso à Cervejaria Colossus já está no local e estamos somente aguardando a vez do cronograma da Secretaria de Interior para intervenção."

Veja Também

Vinho? Cerveja? Esquece isso: o ES é a terra da cachaça!

Gigante britânica de higiene e limpeza abre centro de distribuição no ES

O gigante chegou: Amazon abre unidade no ES

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

BR 262 Cerveja Iúna Turismo no ES Empreendedorismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados