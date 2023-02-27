Cervejaria de sucesso é fechada no interior do ES. O motivo? Estrada ruim

A saideira aconteceu no domingo de Carnaval
. Depois de mais de um ano funcionando com muito sucesso no interior de Iúna
, o proprietário da Cervejaria Colossus resolveu fechar o seu empreendimento por um motivo alheio à sua vontade: as péssimas condições da estrada que liga a sede do município à cervejaria.
E o que ficou ruim pode piorar. O fechamento, anunciado inicialmente como por tempo indeterminado, pode se tornar definitivo. “Não sei se volto mais com a cervejaria. Minha família está muito tensa com essa situação, os prejuízos estão acumulando”, lamenta Erich Augusto Filgueiras Florindo, dono da cervejaria e advogado.
Segundo ele, a estrada que liga a sede de Iúna à cervejaria tem apenas três quilômetros, dos quais dois e meio são de terra. E é nesse trecho que os problemas estão localizados e que acabam inviabilizando o negócio.
“Quando chove, a estrada fica intransitável, e os clientes que estão na cervejaria saem correndo para ir embora para não ficarem presos pelo caminho. Tenho passado o tempo todo olhando a previsão do tempo. Meu negócio ficava à mercê da estrada.”
O empresário diz que investiu R$ 500 mil na cervejaria, aberta no final de 2021. O negócio empregava 10 funcionários fixos e mais cinco provisórios em dias de eventos. “Quando chovia, a estrada ficava ruim e tive que cancelar vários eventos. Pagava músicos e outros profissionais e ficava no prejuízo”, diz Erich.
O domingo de Carnaval foi determinante para que Erich decidisse encerrar as atividades da cervejaria. Nesse dia, segundo ele, ocorreram pancadas de chuva na região que foram suficientes para deixar a estrada intransitável e ele acabou sendo chamado a "resgatar" uma cliente com seus dois filhos na estrada. “Na segunda não abrimos mais, cancelamos o restante da programação do Carnaval, paguei os músicos e assumi mais um prejuízo.”
Nas redes sociais, o anúncio do fechamento da cervejaria provocou lamentos. “Muito triste ver um empreendimento fechando as portas por causa de estradas ruins”, escreveu um internauta. “Que tristeza ver um empreendimento desse porte fechar por um motivo como esse. Espero que seja por pouco tempo”, diz outro seguidor. “Isso é lamentável, e quem mais perde é o turismo da região. Tomara que consigam voltar o mais rápido possível”, postou o perfil de outra cervejaria.
Integrante do Conselho Municipal de Turismo de Iúna, o empresário diz que vem pressionando a prefeitura a consertar a estrada, mas sem sucesso. Segundo ele, já existe um projeto de recuperação da via pelo governo do Estado
e já está disponível o material para o calçamento. “Prometeram recuperar a estrada desde o ano passado”, aponta.
A cervejaria, que tem uma piscina natural à disposição dos clientes, fica numa região turística muito conhecida em Iúna, no Caparaó, ao pé do Pico Colossus, daí o nome da cervejaria. “Ainda não sabemos o que vamos fazer, mas, por causa da beleza natural da região, estamos pensando em abrir uma pousada no lugar da cervejaria. Com a pousada, pelo menos as pessoas poderão ficar mais tempo e não vão precisar sair correndo para evitar enfrentar uma estrada em péssimas condições”, afirma Erich.
E pensar que para chegar a Iúna o acesso é pela BR 262
, outra vergonha para o Espírito Santo. Então, é melhor abrir mão da saideira.
Em nota enviada à coluna, a Prefeitura de Iúna diz que pretende consertar as estradas de interesse turístico até o final do ano. "A Prefeitura Municipal de Iúna tem cumprido o cronograma de calçamentos rurais do município de acordo com a chegada do material em parceria com o governo do estado, e a previsão é de infraestrutura de acesso aos pontos turísticos do município até o final do ano. Este período do ano não é o ideal para se fazer manutenção de estradas, devido às chuvas. Para que o trabalho nas estradas seja efetivo é preciso aguardar a estiagem para a retomada das atividades. Em se tratando da Cervejaria Colossus, há 15 dias, aproximadamente, foi feito reparo nas estradas de acesso para atender o turista, no entanto, com a chuva que tivemos a estrada ficou ainda pior do que estava anteriormente. O material para calçamento da estrada que dá acesso à Cervejaria Colossus já está no local e estamos somente aguardando a vez do cronograma da Secretaria de Interior para intervenção."