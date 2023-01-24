Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Rei Pelé vira nome de clube em cidade do ES

Homenagem é do mesmo município onde o maior jogador de futebol de todos os tempos recebeu título de cidadão

Públicado em 

24 jan 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Prefeitura de Barra de São Francisco comprou um antigo pesque-pague e criou um clube no lugar com o nome de Rei Pelé
A Prefeitura de Barra de São Francisco comprou um antigo pesque-pague e criou um clube no lugar com o nome de Rei Pelé Crédito: PMBSF
O maior astro do futebol mundial de todos os tempos está imortalizado em terras capixabas no Clube Rei Pelé, assim batizado pelo projeto de lei enviado à Câmara Municipal pelo prefeito Enivaldo dos Anjos, de Barra de São Francisco, justamente a cidade da qual Pelé é cidadão honorário desde 24 de fevereiro de 1997.
Curiosamente, a morte de Pelé, no final do ano passado, acabou por resolver uma dor de cabeça do prefeito, que não sabia o nome a dar à área de lazer de 120 mil metros quadrados adquirida pela municipalidade e que tinha o nome comercial de Pesque-Pague Paraíso, construído há três décadas por uma família de empreendedores da cidade, mas que estava ociosa. O prefeito propôs e o antigo proprietário aceitou vender a área à prefeitura por uma entrada de R$ 500 mil e 20 parcelas de R$ 150 mil (R$ 3,5 milhões no total).

Veja Também

Fui ao velório do Rei Pelé: escolhi testemunhar a história

“Eu tenho uma frustração, não ter conhecido Pelé pessoalmente, e não ter tirado uma foto com ele. Sempre admirei Pelé como jogador e como exemplo de cidadão. O Brasil deve muito a ele, foi ele que fez o país ser conhecido no mundo”, disse Enivaldo.
Vereadores de Barra de São Francisco foram a Brasília entregar o título de cidadão ao então ministro dos Esportes, Pelé
Vereadores de Barra de São Francisco foram a Brasília entregar o título de cidadão ao então ministro dos Esportes, Pelé Crédito: Divulgação

PELÉ RECEBEU OUTRA HOMENAGEM DA CIDADE

Mas esta não é a única homenagem que Pelé recebeu em Barra de São Francisco. Em 1964, um grupo de desportistas, Enivaldo entre eles, fundou na cidade o Santos Futebol Clube, com nome e escudo semelhante ao único time pelo qual Pelé jogou, profissionalmente, em toda sua vida.
Sem conhecer Pelé, o prefeito realizou parte do sonho: em 2021, levou para a cidade, como técnico do Santos, um ex-companheiro de Pelé no clube da Baixada Santista: Elói, para ser técnico do time homônimo na Copa Norte de Futebol Amador, que conquistou invicto.

Veja Também

Zico pede para torcida do Flamengo não cantar música que ofende Pelé

Estádio do Pachuca, do México, inaugura trono em homenagem a Pelé

O, agora, Clube Rei Pelé foi adquirido para que nele seja instalado um centro esportivo para atividades físicas e eventos com objetivo de atender à comunidade estudantil e idosos, assim como calendário de eventos das secretarias municipais. E a primeira grande festa já está marcada: a volta dos bailes de Carnaval, de 18 a 21 de fevereiro, na aprazível área de lazer da municipalidade às margens da rodovia ES 080, que liga Barra de São Francisco a Água Doce do Norte.
Sobre o título de cidadania concedido a Pelé, quem se recorda bem é o ex-vereador Obedes Martins, que na época presidia a Câmara de Barra de São Francisco. A honraria foi motivo de chacota na cidade, com as pessoas dizendo que Pelé nem sabia onde ficava Barra de São Francisco. Mas Obedes levou adiante a ideia.
Obedes Martins, hoje aposentado, foi o autor da proposta de cidadania para Pelé em 1997
Obedes Martins, hoje aposentado, foi o autor da proposta de cidadania para Pelé em 1997 Crédito: Divulgação
“Liguei para o Ministério dos Esportes para informar ao ministro Pelé que a Câmara havia lhe conferido o título de cidadão francisquense. Pelé agradeceu e justificou que não poderia comparecer à sessão solene por força de compromissos da sua pasta. Foi então que eu disse que iria a Brasília entregar o título e Pelé, com aquela humildade dele, demonstrou ter ficado feliz e ansioso”, disse Obedes.

Veja Também

Após ausência com Pelé, velório de Dinamite tem campeões mundiais e rivais

A história de Pelé no Espírito Santo e a carta de Bento

No dia da homenagem, a comitiva da Câmara de Vereadores estava acompanhada pelo presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo, Marcus Vicente, que era suplente de deputado federal.
Pelé recebeu com toda gentileza o grupo, lembrou-se de quando jogou contra o Santo Antônio e fez um gol, em 25 de julho de 1965, e perguntou o que poderia fazer como agradecimento. Obedes não perdeu a viagem e conseguiu R$ 300 mil do Ministério dos Esportes para reformar o campo de futebol de Vargem Alegre, o distrito onde mora até hoje.

Veja Também

Preparem os abadás: Vital 2023 já tem data e local definidos

Cidade no ES foi base de guerrilha e agora esconderijo da extrema-direita

Prefeito da Serra? De Vitória? O futuro político de Audifax Barcelos

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Futebol Barra de São Francisco Enivaldo dos Anjos Pele Área de Lazer
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados