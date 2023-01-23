Preparem os abadás: Vital 2023 já tem data e local definidos

O prefeito Lorenzo Pazolini
(Republicanos) está otimista com a festa deste ano: “Ano passado foram aproximadamente 40 mil pessoas e R$ 40 milhões de movimentação financeira na cidade nos dois dias. A expectativa é a de um público e de uma movimentação financeira maiores este ano”.
Segundo o prefeito, a festa, promovida por uma empresa privada, será realizada no mesmo formato do de 2022.
Em setembro do ano passado, as principais atrações do Vital 2022 foram Claudia Leitte
, Leo Santana, Banda Eva, Durval Lelys e Harmonia do Samba.
Criado de uma forma muito modesta em 1994
, com o decorrer dos anos o Vital tomava proporções ainda maiores de estrutura, público e presença de artistas – no trio e para curtir a festa. Na primeira edição havia 20 camarotes; nas últimas, 500. De 60 mil foliões, chegou a 700 mil, segundo registros da época.