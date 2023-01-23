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Leonel Ximenes

Preparem os abadás: Vital 2023 já tem data e local definidos

Carnaval fora de época de Vitória foi retomado no ano passado depois de 16 anos paralisado

Públicado em 

23 jan 2023 às 16:43
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Espaço HZ no Vital 2022
Vital 2022 foi realizado no Sambão do Povo Crédito: Arthur Louzada
Podem preparar os abadás: este ano terá Vital mais uma vez. O carnaval fora de época de Vitória, que voltou no ano passado depois de 16 anos paralisado, será realizado nos dias 15 e 16 de setembro (sexta e sábado), e no mesmo lugar - o Sambão do Povo.
prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) está otimista com a festa deste ano: “Ano passado foram aproximadamente 40 mil pessoas e R$ 40 milhões de movimentação financeira na cidade nos dois dias. A expectativa é a de um público e de uma movimentação financeira maiores este ano”.
Segundo o prefeito, a festa, promovida por uma empresa privada, será realizada no mesmo formato do de 2022.

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Em setembro do ano passado, as principais atrações do Vital 2022 foram Claudia Leitte, Leo Santana, Banda Eva, Durval Lelys e Harmonia do Samba.
Criado de uma forma muito modesta em 1994, com o decorrer dos anos o Vital tomava proporções ainda maiores de estrutura, público e presença de artistas – no trio e para curtir a festa. Na primeira edição havia 20 camarotes; nas últimas, 500. De 60 mil foliões, chegou a 700 mil, segundo registros da época.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Carnaval Lorenzo Pazolini Sambão do Povo Vitória (ES)
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