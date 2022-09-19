Espaço HZ reúne clientes, parceiros e convidados para curtir o Vital 2022

Rede Gazeta recebeu cerca de 300 convidados, clientes e parceiros no Espaço Rádio Litoral dos shows de sábado (17). Com uma volta espetacular após 16 anos, o Vital trouxe muito axé e alegria aos capixabas no último fim de semana. Com um lounge exclusivo no evento, arecebeu cerca de 300 convidados, clientes e parceiros no Espaço HZ , entregando uma cobertura completa no portal de entretenimento e transmissão ao vivo nados shows de sábado (17).

Com 259m², o Espaço HZ teve estrutura completa all inclusive para quem foi curtir o maior carnaval fora de época do Espírito Santo por lá. Dentro do Camarote Vix Na Vista, o lounge permitiu aos foliões acompanhar de perto grandes atrações da festa, como o arrastão do Gigante Léo Satana, na sexta (16), e os trios elétricos da Banda Eva, Durval Lelys, Harmonia do Samba e Claudia Leitte, no segundo dia.

“A Rede Gazeta sempre esteve presente em todas as edições do Vital e não poderia ficar de fora desse retorno. Temos o compromisso de participar dos principais eventos do Espírito Santo, entregando sempre entretenimento e cobertura de qualidade”, frisa o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas.

Espaço HZ no Vital 2022 Crédito: Arthur Louzada

O retorno do maior carnaval fora de época do Estado já ficou marcado no coração dos capixabas e no calendário de grandes eventos. Marcas relevantes do Espírito Santo não ficaram de fora e marcaram presença no Espaço HZ, como Casa do Serralheiro, Danúbio, Farmes, Grand, Rede Construir e VP Solar.

Quem não pôde comparecer à micareta, não deixou de acompanhar. A Rádio Litoral transmitiu, ao vivo, a programação do segundo dia do evento, com o locutor Bruninho Andrade sintonizando os ouvintes ao Vital e reforçando a presença forte da rádio nas maiores festas do ES.

Confira abaixo quem representou as marcas parceiras no Espaço HZ e aproveitou a volta do Vital de perto, no lounge exclusivo all inclusive da Rede Gazeta:

Alice Santos, assistente de Marketing da Casa do Serralheiro, e Nathan Dalcomune Crédito: Arthur Louzada

"O Vital é incrível. É um evento que volta com tudo dando destaque às marcas capixabas e reforçando o calendário de eventos no Estado. O Vital atrai muita gente de fora e a visibilidade da festa é essencial. No próximo ano, a Casa do Serralheiro promete muitas novidades para os nossos clientes" Alice Santos - Assistente de Marketing da Casa do Serralheiro

Marli Fiorezi Bassini, proprietária da Danúbio Crédito: Arthur Louzada

"Depois de 16 anos sem Vital, é importante esse retorno da festa. O público está gostando muito e se divertindo bastante. A Danúbio tem uma parceria muito grande e há muitos anos com a Rede Gazeta, e a presença aqui no Espaço HZ reforça essa relação" Marli Fiorezi Bassini - Proprietária da Danúbio

Jefferson Jardim, CEO, e Ariane Delevedove, diretora de Marketing da Farmes Crédito: Arthur Louzada

"É um momento muito especial para nós do Espírito Santo viver essa emoção do Vital, trazer de novo essa energia depois de um tempo de pandemia. Poder comemorar com alegria, entusiasmo e bandas maravilhosas, dentro da parceria que a Rede Gazeta nos proporciona, é incrível. Estar no Vital é momento único para a Farmes, comemorando 25 anos de história. Estar dentro desse evento grandioso reforça o tamanho e a importância da Farmes" Jefferson Jardim - CEO da Farmes

Gustavo Rezende, diretor comercial da Grand, e Lorena Perdigão Crédito: Arthur Louzada

"Nostalgia é a palavra. Lembrando muito do passado com a volta do Vital. Temos que prestigiar esse evento genuinamente capixaba, de Vitória. Tem tudo para ser um sucesso. É uma parceria muito grande da Grand Construtora com a Gazeta e de muito tempo. Na maioria dos eventos estamos presentes com a Rede Gazeta. É muito importante essa relação para as duas marcas. Estamos sempre juntos" Gustavo Rezende - Diretor comercial da Grand

Alex Kill, presidente da Rede Construir, e esposa Crédito: Arthur Louzada

"Achei o evento maravilhoso, é uma data muito importante para o povo capixaba. A Rede Construir não poderia ficar de fora dessa. Estamos aqui prestigiando essa festa maravilhosa. A parceria da Rede Construir com a Gazeta é de longa data. Esse ano, vamos estruturar nosso e-commerce e estamos preparando muitas novidades em uma nova plataforma para os nossos clientes" Alex Kill - Presidente da Rede Construir

Vinicius Allazio, proprietário da VP Solar, e Stefania Zavarize Crédito: Arthur Louzada

"Sempre gostei do Vital. A oportunidade da parceria no Espaço HZ surgiu e entramos com tudo. Choveu, uma tradição da festa, mas foi um evento de muita emoção. Ver a galera toda aproveitando, pulando, com chuva ou sem, significa muito para nós. A VP Solar, hoje, é uma energia sustentável e limpa e estar em destaque aqui no lounge da Rede Gazeta é fundamental para nós" Vinícius Allazio - Proprietário da VP Solar

Márcio Chagas, diretor de Mercado da Rede Gazeta, e esposa Marusa Sarcinelli Crédito: Arthur Louzada

"A Rede Gazeta sempre esteve presente em todas as edições do Vital e não poderia ficar de fora desse retorno. Temos o compromisso de participar dos principais eventos do Espírito Santo, entregando sempre entretenimento e cobertura de qualidade. Nossos parceiros estão muito satisfeitos e compartilhando esse momento de alegria com o público. A presença das marcas aqui reforça atributos como proximidade, alegria, felicidade e interagindo de perto com o consumidor" Márcio Chagas - Diretor de Mercado da Rede Gazeta

Apuração e texto de Lucas Valadão

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