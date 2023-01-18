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Leonel Ximenes

Prefeito da Serra? De Vitória? O futuro político de Audifax Barcelos

Ex-prefeito, que está se aposentando, tem convites de partidos políticos para disputar a eleição municipal do ano que vem

Públicado em 

18 jan 2023 às 14:25
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos foi lançado como candidato ao governo do ES em convenção da Federação Rede/Psol
O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos foi candidato ao governo do Estado no ano passado Crédito: Thiago Coutinho/A Gazeta
Candidato derrotado ao governo do Estado pela Rede, Audifax Barcelos está estudando seu futuro político. A coluna apurou que o economista, que está sem partido, já recebeu propostas de filiação de várias legendas para ser candidato a prefeito da Serra ou até mesmo de Vitória nas eleições do ano que vem.
O ex-prefeito da Serra por três mandatos, por enquanto, está de “molho”. Curtindo férias acumuladas, Audifax já entrou, em novembro, com pedido de aposentadoria na Prefeitura de Vitória, onde é servidor de carreira. Ele tem 38 anos de contribuição previdenciária.

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Depois das férias, o economista vai gozar um período de licença-prêmio, que deve se estender até março ou abril próximo.
Na vida pessoal, Audifax voltou a investir em estudos e na sua formação. Ele está fazendo curso de espanhol, pretende cursar inglês e também se aperfeiçoar em Gestão Pública.

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“Está muito cedo para definir meu futuro. Minha prioridade, neste momento, é cuidar da minha vida pessoal”, conta o ex-prefeito, que preferiu não revelar qual o partido ao qual vai se filiar e se será mesmo candidato nas eleições municipais de 2024.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Audifax Barcelos Prefeitura de Vitória Serra Prefeitura da Serra Eleições 2022
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