Prefeito da Serra? De Vitória? O futuro político de Audifax Barcelos

Candidato derrotado ao governo do Estado pela Rede, Audifax Barcelos
está estudando seu futuro político. A coluna apurou que o economista, que está sem partido, já recebeu propostas de filiação de várias legendas para ser candidato a prefeito da Serra ou até mesmo de Vitória nas eleições do ano que vem.
O ex-prefeito da Serra
por três mandatos, por enquanto, está de “molho”. Curtindo férias acumuladas, Audifax já entrou, em novembro, com pedido de aposentadoria na Prefeitura de Vitória
, onde é servidor de carreira. Ele tem 38 anos de contribuição previdenciária.
Depois das férias, o economista vai gozar um período de licença-prêmio, que deve se estender até março ou abril próximo.
Na vida pessoal, Audifax voltou a investir em estudos e na sua formação. Ele está fazendo curso de espanhol, pretende cursar inglês e também se aperfeiçoar em Gestão Pública.
“Está muito cedo para definir meu futuro. Minha prioridade, neste momento, é cuidar da minha vida pessoal”, conta o ex-prefeito, que preferiu não revelar qual o partido ao qual vai se filiar e se será mesmo candidato nas eleições municipais de 2024.