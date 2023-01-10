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Leonel Ximenes

PSOL pede ao STF que inclua Magno Malta em inquérito contra golpistas

Senador eleito do ES e outros dez parlamentares são acusados pelo partido de terem apoiado em suas redes sociais as ações terroristas em Brasília (DF)

Públicado em 

10 jan 2023 às 16:40
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O ex-senador Magno Malta (PL) durante evento bolsonarista
O senador eleito Magno Malta (PL) durante evento bolsonarista Crédito: Reprodução/ Twitter @MagnoMalta
A direção nacional do PSOL e a sua bancada no Congresso ingressaram com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF), na noite desta segunda (9), pedindo que 11 parlamentares, inclusive o senador eleito Magno Malta (PL-ES), sejam incluídos no inquérito que apura os responsáveis pelos atos antidemocráticos no país.
Embora o partido aliado ao presidente Lula (PT) sustente que os 11 parlamentares sejam deputados federais e estaduais, o senador eleito do ES está na lista e só vai assumir o mandato em 1º de fevereiro.
Os parlamentares apontados para serem investigados pelo PSOL são: Magno Malta (PL/ES), os deputados federais Ricardo Barros (PP/PR), Carlos Jordy (PL/RJ), Silvia Waiãpi (PL/AP), José Medeiros (PL/MT) e Coronel Tadeu (PL/SP), além dos deputados estaduais André Fernandes (PL/CE), Clarissa e Júnior Tércio (PP/PE), Sargento Rodrigues (PL/MG) e Ana Campagnolo (PL/SC).

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“Os deputados e deputadas bolsonaristas apoiaram em suas redes sociais as ações terroristas que aconteceram em Brasília (DF) no último domingo (8) e vandalizaram as sedes dos Três Poderes da República incitando um golpe na ordem democrática do país”, aponta o partido.
Além da inclusão no inquérito dos atos antidemocráticos no STF, o PSOL quer que o Supremo também suspenda as redes sociais, quebre o sigilo telefônico e telemático e apreenda os passaportes desses parlamentares, “para que nenhum deles possa deixar o país durante as investigações".
Ainda segundo o partido, a ação no STF reúne provas dos crimes de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado e interrupção do processo eleitoral, e pede a investigação e responsabilização dos parlamentares.

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No fatídico domingo (8), quando terroristas e golpistas bolsonaristas invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF, um vídeo de Malta circulou nas redes sociais convocando greve geral em frente ao Congresso para domingo.
O senador eleito, entretanto, afirmou no mesmo dia que o vídeo era uma montagem e antigo e que ele não apoiou os atos terroristas e golpistas em Brasília (DF).

O OUTRO LADO

À coluna, o senador Magno Malta, por intermédio da sua assessoria de imprensa, considerou a ação do PSOL "absurda" e reafirmou que não apoiou os atos terroristas em Brasília: "É totalmente absurda essa ilação do PSOL. Reafirmo que não aprovo invasões e vandalismos, essas ações não são compatíveis com a cultura conservadora, cristã e patriota. Para finalizar, os meus advogados estão tomando providências sobre essa situação".

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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magno malta Senado Federal STF Brasília (DF) PSOL Atos Antidemocráticos
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