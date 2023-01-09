O que a PRF-ES vai fazer com os ônibus vindos de Brasília

A Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES)
está monitorando as rodovias para abordar os ônibus de turismo provenientes de Brasília que passam pelo Espírito Santo. Esses coletivos serão identificados e encaminhados, junto com seus ocupantes, para a Superintendência da Polícia Federal
(PF-ES), em Vila Velha, e para as unidades da PF-ES em Cachoeiro e São Mateus.
O objetivo da PRF-ES é identificar se esses ônibus estão transportando manifestantes golpistas que participaram dos atos de vandalismo e terrorismo
na tarde deste domingo (8), na capital federal.
Por determinação do Ministério da Justiça, os proprietários dos ônibus deverão ser identificados e ouvidos, no prazo de 48 horas. Eles deverão apresentar a relação e identificação de todos os passageiros, dos contratantes do transporte, inclusive apresentando contratos escritos caso existam, meios de pagamento e outras informações que a polícia julgar necessárias.
Segundo o agente Wylis Lyra, assessor de comunicação da PRF-ES, caberá à Polícia Federal decidir se passageiros serão presos e se os coletivos serão apreendidos.
A distância entre Brasília
e Vitória é de 1.250 quilômetros, percurso que pode ser feito em aproximadamente 20 horas. Portanto, a partir da noite desta segunda (9) é possível que coletivos provenientes da capital federal passem pelas estradas federais do Estado.