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Leonel Ximenes

O que a PRF-ES vai fazer com os ônibus vindos de Brasília

Coletivos transportando manifestantes dos atos golpistas e terroristas na capital federal estão na mira da corporação

Públicado em 

09 jan 2023 às 17:08
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Operação Ano Novo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) acontece entre os dias 30 de dezembro de 2022 e 2 de janeiro de 2023
Carro da Polícia Rodoviária Federal (PRF) patrulha rodovia no ES Crédito: PRF-ES
Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES) está monitorando as rodovias para abordar os ônibus de turismo provenientes de Brasília que passam pelo Espírito Santo. Esses coletivos serão identificados e encaminhados, junto com seus ocupantes, para a Superintendência da Polícia Federal (PF-ES), em Vila Velha, e para as unidades da PF-ES em Cachoeiro e São Mateus.
O objetivo da PRF-ES é identificar se esses ônibus estão transportando manifestantes golpistas que participaram dos atos de vandalismo e terrorismo na tarde deste domingo (8), na capital federal.

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Por determinação do Ministério da Justiça, os proprietários dos ônibus deverão ser identificados e ouvidos, no prazo de 48 horas. Eles deverão apresentar a relação e identificação de todos os passageiros, dos contratantes do transporte, inclusive apresentando contratos escritos caso existam, meios de pagamento e outras informações que a polícia julgar necessárias.
Segundo o agente Wylis Lyra, assessor de comunicação da PRF-ES, caberá à Polícia Federal decidir se passageiros serão presos e se os coletivos serão apreendidos.
A distância entre Brasília e Vitória é de 1.250 quilômetros, percurso que pode ser feito em aproximadamente 20 horas. Portanto, a partir da noite desta segunda (9) é possível que coletivos provenientes da capital federal passem pelas estradas federais do Estado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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