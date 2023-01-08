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STF

Moraes diz que ataques terroristas à democracia serão responsabilizados

"O Judiciário não faltará ao Brasil", disse o ministro, em publicação, feita em sua conta oficial do Twitter
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jan 2023 às 20:37

Publicado em 08 de Janeiro de 2023 às 20:37

Alexandre de Moraes
Alexandre de Moraes Crédito: Antonio Augusto / TSE
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), disse que "os desprezíveis ataques terroristas à democracia e às instituições republicanas serão responsabilizados".
Moraes também afirmou que o mesmo acontecerá com os financiadores, instigadores, anteriores e atuais agentes públicos que continuam na ilícita conduta dos atos antidemocráticos".
"O Judiciário não faltará ao Brasil", disse o ministro, em publicação, feita em sua conta oficial do Twitter.
Durante os atos golpistas realizados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), manifestantes depredaram uma porta onde consta o nome de Moraes no STF.
auto-upload
auto-upload Crédito: auto-upload
A foto e vídeos da porta viralizaram entre grupos bolsonaristas nas redes sociais, além de imagens de depredação de outros itens da corte, como um crucifixo, a cadeira da presidente do STF, Rosa Weber, assinada pelo designer Jorge Zalszupin e a escultura "A Justiça", de Alfredo Ceschiatti.
Moraes, que também é presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), teve atuação intensa durante a campanha eleitoral em defesa das instituições e no combate às fake news.
Ele é relator de inquéritos que atingem o ex-presidente e seus aliados por envolvimento em atos antidemocráticos e disseminação de informações falsas. Moraes já foi alvo de ataques proferidos por Bolsonaro e seus apoiadores.
A presidente do STF disse em nota que o edifício-sede da corte, patrimônio histórico dos brasileiros e da humanidade, "foi severamente destruído por criminosos, vândalos e antidemocratas".
Também afirmou que o tribunal "atuará para que os terroristas que participaram desses atos sejam devidamente julgados e exemplarmente punidos e que o prédio histórico será reconstruído", afirmou.

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