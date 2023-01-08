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Atos golpistas

Ataques no DF: PGR determina abertura de investigação criminal

Extremistas invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF) neste domingo (8)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 jan 2023 às 18:10

Publicado em 08 de Janeiro de 2023 às 18:10

O procurador-geral da República, Augusto Aras, requisitou à Procuradoria da República no Distrito Federal (PRDF) a imediata abertura de procedimento investigatório criminal visando a responsabilização dos envolvidos nos atos bolsonaristas em Brasília neste domingo (8). Os extremistas invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF).
Segundo nota pública do Ministério Público Federal (MPF), a requisição é uma das iniciativas que Aras está tomando hoje dentro das competências da instituição para impedir a sequência de atos de violência na capital do País.
"O procurador-geral da República, Augusto Aras, monitora e acompanha com preocupação os atos de vandalismo a edifícios públicos que ocorrem em Brasília neste domingo (8)", disse a nota, que acrescentou que o PGR está em contato permanente com as autoridades.
Augusto Aras
Augusto Aras Crédito: Agência Senado | Pedro França
A bancada do MDB no Senado afirmou, por meio de nota, que o país não aceitará que a democracia seja abalada por criminosos. "A Bancada do MDB no Senado Federal repudia com firmeza os atos golpistas em Brasília e reafirma, uma vez mais, seu compromisso em defesa das instituições democráticas e da Constituição", diz a nota, assinada pelo líder do MDB na Casa, senador Eduardo Braga (AM).
A bancada emedebista afirma que não há lugar na democracia para vandalismo nem para radicalismo político. Na visão dos senadores, o Brasil e os brasileiros são os grandes prejudicados pelas ações dos grupos extremistas.
"Não vamos aceitar que a democracia que reconquistamos a duras penas, após um período sombrio de ditadura militar, seja abalada por criminosos. A punição pelos atos terroristas cometidos no dia de hoje tem que ser rigorosa", afirma outro trecho da nota.

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