Prefeitura no ES denuncia à polícia golpe da picanha grátis

Podem desligar a churrasqueira, não precisa comprar cerveja: é tudo fake news. A Prefeitura de Iúna
registrou um boletim na Polícia Civil
contra golpistas que utilizaram as redes sociais para propagar a falsa informação de que a Secretaria de Ação Social do município estava cadastrando cidadãos, através do CadÚnico
, para distribuição de picanhas.
No Boletim Unificado (BU) registrado na PC pela internet, no dia 2 de janeiro, a prefeitura denuncia que os criminosos utilizaram o brasão oficial do município e espalharam nas redes sociais que a municipalidade iria distribuir a carne nobre aos moradores inscritos nos programas sociais do governo municipal em parceria com o governo federal
.
A mensagem falsa espalhada pelos golpistas dizia que a distribuição de picanha começaria no dia 3 de janeiro. No texto, os estelionatários anunciavam que “a Prefeitura Municipal de Iúna, juntamente com o Governo Federal ‘L’, começa a partir do dia 3/1/2023 a distribuir picanha aos cadastrados no CadÚnico.
No boletim, a Prefeitura de Iúna afirma que as fake news
só trazem prejuízos à população mais pobre e dependente dos programas sociais do município.
“Esse tipo de notícia só serve para desinformar a população, além de caluniar e difamar o sistema, utilizando-se de equipamentos essenciais à manutenção e à garantia de dignidade de pessoas hipossuficientes que já se encontram em vulnerabilidade social.”