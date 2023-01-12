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Leonel Ximenes

Prefeitura no ES denuncia à polícia golpe da picanha grátis

Estelionatários espalharam nas redes sociais que município iria distribuir a carne nobre aos mais pobres da cidade

Públicado em 

12 jan 2023 às 02:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

picanha com ervas
Picanha, a carne nobre que é paixão nacional (mas para poucos) Crédito: shutterstock
Podem desligar a churrasqueira, não precisa comprar cerveja: é tudo fake news. A Prefeitura de Iúna registrou um boletim na Polícia Civil contra golpistas que utilizaram as redes sociais para propagar a falsa informação de que a Secretaria de Ação Social do município estava cadastrando cidadãos, através do CadÚnico, para distribuição de picanhas.
No Boletim Unificado (BU) registrado na PC pela internet, no dia 2 de janeiro, a prefeitura denuncia que os criminosos utilizaram o brasão oficial do município e espalharam nas redes sociais que a municipalidade iria distribuir a carne nobre aos moradores inscritos nos programas sociais do governo municipal em parceria com o governo federal.

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A mensagem falsa espalhada pelos golpistas dizia que a distribuição de picanha começaria no dia 3 de janeiro. No texto, os estelionatários anunciavam que “a Prefeitura Municipal de Iúna, juntamente com o Governo Federal ‘L’, começa a partir do dia 3/1/2023 a distribuir picanha aos cadastrados no CadÚnico.
Prefeitura no ES denuncia à polícia golpe da picanha grátis
A postagem da Prefeitura de Iúna denunciando os estelionatários
A postagem da Prefeitura de Iúna denunciando os estelionatários Crédito: Reprodução das redes sociais
O “L” mencionado pelos bandidos certamente é uma referência ao presidente Lula (PT), que, durante a campanha eleitoral, disse, metaforicamente, que no seu governo o povo voltaria a comer picanha e tomar uma cervejinha.

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No boletim, a Prefeitura de Iúna afirma que as fake news só trazem prejuízos à população mais pobre e dependente dos programas sociais do município.
“Esse tipo de notícia só serve para desinformar a população, além de caluniar e difamar o sistema, utilizando-se de equipamentos essenciais à manutenção e à garantia de dignidade de pessoas hipossuficientes que já se encontram em vulnerabilidade social.”

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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