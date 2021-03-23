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Leonel Ximenes

Casa de carnes no ES devolve “ofensa” e boicota famosa cerveja “vegana”

Empresa capixaba ironizou campanha "verde" da cervejaria e colocou em promoção marcas da concorrente holandesa

Publicado em 23 de Março de 2021 às 14:22

Públicado em 

23 mar 2021 às 14:22
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A postagem da Heineken, no Dia Mundial sem Carne, e a resposta da empresa capixaba
A postagem da Heineken, no Dia Mundial sem Carne, e a resposta da empresa capixaba Crédito: Reprodução
Bateu, levou? Dente por dente, olho por olho? Não importa a origem do adágio popular, mas é mais ou menos isso o que está fazendo uma casa de carnes da Praia do Canto, em Vitória, que acaba de lançar uma campanha de boicote contra uma grande marca nacional de cerveja.
A Heineken, no último sábado (22), aderiu ao Dia Mundial Sem Carne, o que soou como ofensa aos fãs da tradicional parceira do churrasco e provocou muita polêmica nas redes sociais. “Março 2021 - Mês mundial sem Heineken”, devolveu a capixaba Meatpack, numa clara reação à campanha da cerveja de origem holandesa.
A casa de carnes capixaba vai além da ironia e faz um aceno concreto para agradar o consumidor: até o fim deste mês, promete dar um desconto de 20%, em todas as marcas de cerveja, “menos para a Heineken”. “Já que fomos homenageados, agora é a nossa vez. Você faz churrasco quando bem quiser!”, publicou a Meatpack.
E como começou toda essa confusão? Numa postagem em suas redes sociais, no sábado passado, a marca de cerveja demonstrava apoio à data mundial de abstinência de carne e convidava os consumidores a aderirem ao verde.

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“Neste Dia Mundial Sem Carne, que tal comer e beber mais verde? A cerveja feita com água, malte, lúpulo e nada mais. É a opção perfeita para o acompanhamento de hoje”, dizia a mensagem da Heineken publicada nas suas redes sociais.
A Meatpack respondeu aproveitando a imagem do lúpulo verde, estampada na peça de propaganda da Heineken: “Poucas coisas são tão verdes, democráticas, sustentáveis e respeitosas como a carne e toda sua cadeia produtiva. Ela dá saúde, sustento e também diversão ao povo brasileiro”, destacou a butique de carnes da Praia do Canto.
E continuou: “A carne também é verde, muito mais verde que muita embalagem verde por aí. 22% da área de preservação de matas no brasil estão dentro das propriedades rurais, 99% da água utilizada é classificada como verde , preservamos e cuidamos do solo, trazemos alimento para a mesa dos brasileiros”, argumentou a loja de carnes finas.

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Na mensagem no Instagram, a Meatpack reverbera a insatisfação do setor do agronegócio com a iniciativa da cervejaria holandesa: “Nós do agro cuidamos do Brasil enquanto infelizmente alguns estão mais preocupados em surfar na moda atrás de engajamento. “Mas nossa missão não é essa, nossa missão é entregar o nosso trabalho para que você tenha uma das melhores coisas que o brasileiro sabe fazer: churrasco”.
A reação de consumidores de carne e do agronegócio fez a Heineken dar uma amenizada na sua propaganda, no domingo (21), afirmando que respeitava todas as escolhas. “Para não restarem dúvidas, além de água, malte e lúpulo, sabe qual nosso ingrediente secreto? O respeito por todos os gostos”, diz o texto.
E agora, consumidor? Carne com cerveja, verde com carne ou cerveja com verde? Na dúvida, e pra não deixar ninguém ofendido, desce mais uma gelada, acompanhada de carne e verde. Saúde!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Agronegócio Cerveja Comércio Vegano Vegetariano dia Mundial do Veganismo
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