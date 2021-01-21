Sefaz apreende carga de 18 mil garrafas de cerveja no ES por fraude

Garrafas de cerveja tinham nota fiscal em nome de empresa falsa Crédito: Carlos Alberto Silva

A carga estava sendo transportada com uma nota fiscal de origem no Estado de Sergipe e que, segundo a apuração da Sefaz, tinha como destino uma empresa laranja no Rio de Janeiro. No entanto, trata-se de uma tática para que a carga viesse para o Espírito Santo sem pagar impostos.

“Ao analisarmos o documento fiscal em posse do motorista, imediatamente solicitamos a diligência na empresa do Rio de Janeiro. Foi constatado, porém, que ela é uma empresa laranja, criada somente para realizar este tipo de fraude”, informou o auditor fiscal da Receita Estadual Walker Ricardo Pinto, que participou da ação.

De acordo com o subgerente Fiscal e auditor fiscal, Lucas Calvi, é comum esse tipo de simulação: "Os criminosos emitem uma nota fiscal para outro Estado, como se a carga estivesse somente de passagem pelo Espírito Santo, mas a mercadoria é efetivamente distribuída aqui, sonegando recursos públicos e atrapalhando a livre concorrência, pois essa mercadoria chega com um preço mais baixo no mercado capixaba”.

A mercadoria apreendida encontra-se retida pela Receita Estadual. O valor da multa aplicada é de, aproximadamente, R$ 76.531,40.

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