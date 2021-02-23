Os 10 primeiros passos para se tornar vegano

Nós, humanos, somos animais. Pertencemos à espécie Homo sapiens. É importante entender que somos apenas mais uma espécie dentre milhões de outras vivas existentes no planeta. A bem da verdade, somos uma espécie muito jovem comparada a tantas outras. Enquanto espécie, o registro fóssil conhecido mais antigo de um ancestral Homo sapiens remonta a 300 mil anos. Nosso registro civilizatório mais antigo tem algo como 13 mil anos. Há cerca de 221 anos éramos 1 bilhão de animais humanos sobre o planeta. Hoje, nos aproximamos de 8 bilhões de espécimes humanos. Nossa existência e nosso modo de vida tem produzido uma pegada ecológica assustadora. Em Biologia verificamos que tudo está conectado. O equilíbrio fino existente entre diversos ecossistemas e seus integrantes é determinante para a sobrevivência de muitas espécies em todo o globo. Portanto, desequilíbrios e agressões a determinadas parcelas do mundo natural manifestam-se como sérias consequências sobre os demais integrantes do planeta. A pauta em defesa dos animais está intimamente ligada à urgência de um agenda de cuidado para a coletividade, mas principalmente à necessidade de reconhecermos que animais não-humanos são indivíduos merecedores de direitos - direitos esses autoconcedidos apenas à nossa espécie. Reconhecer o direito à vida, à dignidade, à autonomia de indivíduos não humanos é um passo necessário para que possamos ressignificar nosso papel neste planeta, nossa relação com os demais integrantes deste globo e nossa relação com as futuras gerações. Lutar por direitos aos animais é praticar a alteridade e reconhecer no outro os limites de nossas ambições. Fôssemos nós a espécie subjugada por uma outra (por exemplo, uma espécie alienígena), entenderíamos imediatamente o que é ocupar o papel de vítima e o caráter perverso de viver em uma realidade de abuso e violência.