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Eternizado

Estádio do Pachuca, do México, inaugura trono em homenagem a Pelé

Casa da equipe mexicana, o estádio terá um trono com o nome do Rei do futebol localizado na parte superior central de um dos camarotes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jan 2023 às 16:33

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 16:33

México
Pachuca inaugurou trono para Pelé em seu estádio antes de enfrentar o Puebla pelo Clausura 2023 Crédito: Jam Media
O Pachuca, do México, fez uma série de homenagens a Pelé, tricampeão mundial em solo mexicano com a seleção brasileira em 1970.
A partir de agora, o estádio Hidalgo, casa da equipe mexicana, terá um trono com o nome do Rei do futebol localizado na parte superior central de um dos camarotes.
"O trono do Rei Pelé estará para sempre no Estádio Hidalgo", escreveu o clube no vídeo em que divulgou a honraria feita para o brasileiro, que morreu aos 82 anos, em 29 de dezembro de 2022, devido à falência de múltiplos órgãos decorrente de um câncer no cólon.
Também como parte das homenagens, os jogadores do Pachuca entraram em campo na última partida do time, contra o Puebla, na terça-feira (10), usando uma camisa inspirada no modelo que a seleção brasileira usou no Mundial de 1970, com o número 10.
Depois de posarem para as fotos oficiais, eles soltaram balões brancos com o número eternizado pelo Rei.

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