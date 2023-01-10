A história de Pelé no Espírito Santo e a carta de Bento

Pelé Crédito: Montagem

Meninos, eu vi o Adjalma defender as cores da Desportiva Ferroviária, um dos três melhores times capixabas nas décadas de 60 e 70. Guarda com carinho fotos de lances daquela única partida que o divino fez em Vitória.

O Espírito Santo mantinha vivos e fogosos, além da Desportiva e do Rio Branco, o Santo Antônio, o Vitória, o Santos de Paul e o Corinthians de São Torquato. Meu compadre Leomar Barreto, Erildo dos Anjos e eu costumávamos assistir às partidas do campeonato estadual nos finais de semana. Durante a semana era impossível. Afinal, tínhamos que jogar pelada.

O estádio Rubens Gomes leva o nome do valoroso líder político e social. Ele sempre reunia a nata da inteligentzia espirito-santense. Era pai do valoroso atleta da Barra do Jucu, poeta, compositor e lateral esquerdo Rubinho, que abdicou da carreira em plena forma para se dedicar a promover festivais de música popular em Guarapari. Tentamos ainda uma colocação para ele nos “Marisqueiros da Urca” no Rio. Mas que nada. Voltou para a Barra e jogou no time “Madalena, Madalena”, uma organização neo-udistoqueana, com sede no Estádio do Camping da Barra.

Então.

Friedrich Nietzsche de quem copio descaradamente muita coisa (então, cuidado ao me criticarem) disse algo que tem a ver com isso: “Grandes filósofos esforçam-se para compreender o que os cidadãos contemporâneos se contentam em simplesmente viver”.

Quanto à morte de Pelé, meus amigos, compartilho a crença segundo a qual a morte não existe, o que sobrevive é recordação ou o esquecimento, que não é e jamais será o caso.

Então.

Para ser feliz e orgulhar-se existem os netos. Eu tenho três, pelos quais nutro grande paixão, além de duas filhas, Paula e Alice, as mães deles. Deus tem sido muito generoso comigo. São encantadores, não é por estar na minha presença: Bento, Gael e Valentin.

Em primeiríssima mão, passo para meus tolerantes leitores a homenagem que prestou Bento, aos seis anos, de próprio punho ao Zeus do esporte, Pelé.

“Pelé

Você fez de tudo pro Brasil. Você está velho, mas eu ainda sou seu fã; Você nasceu em 1940 e morreu em 2022. Quando soube dessa notícia quase tive um infarto. Pelé, descanse em paz. Venceu as copas de 1958-1962-1970.

Um milhão de beijos

De Bento Vicentini Bonates”

Sorry, periferia. Não é o máximo?