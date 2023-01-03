Neymar é criticado após ser visto em festa durante velório de Pelé

SÃO PAULO - O atacante Neymar, do PSG, foi flagrado em um vídeo cantando em uma festa enquanto Pelé era velado em Santos, na segunda-feira (2). O vídeo foi compartilhado pela cantora Ana Aoas no Instagram e por internautas no Twitter nesta terça-feira (3), dia do enterro do Rei do Futebol.

Neymar é visto cantando em festa, em Paris, ao lado de duas amigas Crédito: Instagram/Reprodução

Na imagem, o jogador aparece ao lado de duas mulheres cantando pagode em um palco. Entre elas, estava Carol Cabrino, esposa do zagueiro Marquinhos, companheiro do atacante no PSG. Bruna Biancardi, ex-namorada de Neymar, também estava presente na festa.

"Uma noite maravilhosa em que me entreguei de corpo e alma naquilo que mais amo fazer! Que gostoso foi cantar perto da minha família que é a maior apoiadora dessa jornada! E foi uma surpresa linda cantar com esses dois!", escreveu a cantora Ana Aoas na legenda do vídeo.

Neymar foi criticado por não comparecer ao velório de Pelé. Ao contrário de informações iniciais, a imprensa francesa negou que o PSG tivesse proibido de viajar ao Brasil para comparecer ao velório de Pelé.

Usuários do Twitter criticaram o comportamento do jogador, que não participou do último jogo do PSG, no domingo (1º), pelo Campeonato Francês, por estar cumprindo suspensão. Mesmo assim, ele não compareceu ao velório de Pelé e mandou seu pai como representante.

"Enquanto o maior jogador da história do futebol era velado no Brasil, a grande estrela da Seleção tava em uma festa. Depois os baba ovo dele reclamam que os brasileiros sabem valorizar os ídolos sendo que ele também não sabe", escreveu a internauta @jessicasuai, que compartilhou o vídeo no Twitter.

"Olha o Neymar no velório do Pelé que teve lá em Paris e contou com banda e uma baita festa! Neymar é único, um verdadeiro ídolo para a torcida Santista, sempre será amado! Obrigado por essa homenagem ao Rei Pelé, menino Ney!", ironizou no Twitter o internauta @alobaixadaof.

"É sério que tem gente defendendo o fato do Neymar estar em uma festa comemorando sei lá o quê, ao invés, de criticá-lo alegando que ele deveria estar no velório/cortejo do Rei Pelé? Deixa eu falar, o futebol que o menino Ney joga hoje foi criado pelo Rei Pelé, sem ele o Neymar é nada", criticou a internauta @byna3690 no Twitter.