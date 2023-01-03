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Adeus ao Rei

'Todos os brasileiros devem a Pelé', diz Lula em velório do Rei

Após comparecer a cerimônia na Vila Belmiro, presidente destacou a importância do ex-jogador para a história do Brasil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 jan 2023 às 14:59

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 14:59

SÃO PAULO - Ao canal oficial do Santos Futebol Clube, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu um depoimento sobre Pelé, morto na última quinta-feira (29), cujo velório terminou na manhã desta terça-feira (3), no estádio da Vila Belmiro, casa do alvinegro praiano.
O chefe do Executivo começa dizendo estar se pronunciando "não como presidente da República, mas como torcedor do Corinthians" que viu o time perder várias partidas para o rival comandado pelo Rei.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa do velório de Pelé na Vila Belmiro, em Santos
Lula e a primeira-dama Janja compareceram ao velório de Pelé na Vila Belmiro Crédito: Ricardo Stuckert/Divulgação
"Uma coisa muito importante do Pelé é que ele obrigava a gente a assistir a um jogo de futebol. Muitas vezes gostamos de futebol não só pelo nosso time. Gostamos de alguém que dá espetáculo, alguém brilhante", disse Lula.
"O Pelé simboliza a ascensão da espécie humana. [...] Ele foi um jogador que, muito jovem, ganhou um protagonismo extraordinário".
O presidente ainda destacou a conduta do Rei. Lula afirma que o ex-jogador, apesar da fama, sempre manteve a humildade.
"A gente não pode comparar o Pelé a ninguém. Não tem ninguém comparável ao Pelé se tratando de jogador futebol e ser humano".
"Ele foi muito para o Brasil, foi muito para cidade de Santos, para o Santos, São Paulo e o mundo", declarou Lula.
Lula completou a declaração com um pedido: que a Prefeitura de Santos mostre vídeos do ídolo em todas as escolas para que crianças sempre se lembrem do legado de um homem nascido "pobre e negro, em um país onde o preconceito é muito vivo".
"Ele sempre soube ser Pelé, o melhor e mais humilde. Todos nós devemos um pouco a ele", completou Lula.
Outro depoimento de Lula sobre Pelé foi publicado nas redes sociais do presidente. Veja abaixo:
O presidente esteve na manhã desta terça (3) na Vila Belmiro para prestar sua homenagem a Pelé. Ele chegou à Baixada Santista de helicóptero, que pousou no campo da Portuguesa Santista, bem próximo ao estádio do time alvinegro.
Desde as primeiras horas da madrugada, um forte esquema de segurança foi montado em frente ao estádio. O presidente entrou no gramado às 9h12, de mãos dadas com a primeira-dama Janja e acompanhado de uma comitiva. Ele foi aplaudido por algumas das últimas pessoas que passavam ao lado da tenda onde estava o caixão. Alguns torcedores aplaudiram o chefe de Estado e, depois, cantaram o hino do Santos.

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