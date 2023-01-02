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Despedida do Rei

'Pelé tinha de ser imortal', diz zagueiro capixaba do Santos em velório

Recém-contratado pelo clube, Messias comentou a tristeza de perder o ídolo que fez história com a camisa santista
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

02 jan 2023 às 19:37

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 19:37

Messias, zagueiro capixaba do Santos, durante velório de Pelé na Vila Belmiro
Messias demonstrou emoção ao falar sobre a morte do Rei do Futebol Crédito: Alberto Borém
SANTOS - Jogadores e o técnico do Santos, Odair Hellmann, estiveram presentes, no início da noite desta segunda-feira (2), no velório de Pelé, que ocorre na Vila Belmiro. Ele foram prestar as últimas homenagens ao Rei do Futebol, que jogou durante praticamente toda a carreira no clube santista.
Entre os integrantes do elenco santista presentes ao velório, estava o zagueiro capixaba Messias. Recém-contratado pelo Santos, vindo do Ceará, o jogador demonstrou emoção ao falar sobre a perda do ídolo histórico do futebol brasileiro, que morreu na última quinta-feira (29), após longa batalha contra um câncer no cólon.
“É triste vir a um velório de uma pessoa como o Pelé. Falei com os meus companheiros que ele tinha de ser imortal, não podia morrer nunca. Perdemos um ídolo mundial e uma grande pessoa. Espero que Deus conforte a família dele e dê forças para se reerguer. Fica um vazio muito grande no peito de todo cidadão brasileiro”, lamentou Messias.
Messias foi ao velório acompanhado de outros companheiros de time, como Angelo, Marcos Leonardo e Soteldo, que falou sobre a responsabilidade de vestir a camisa 10 do Santos, consagrada por Pelé.
"Sempre respeitei esse número, desde que cheguei ao clube. Agora a responsabilidade será ainda maior, por toda a repercussão. Mas vou jogar com muito respeito, como sempre fiz", disse o venezuelano Soteldo.
A cerimônia de despedida seguirá aberta ao público até as 10 horas de terça-feira (3). Depois, haverá um cortejo pelas ruas de Santos até a Memorial Necrópole Ecumênica, que fica a menos de um quilômetro da Vila Belmiro.
O sepultamento será exclusivo para familiares e acontecerá no cemitério vertical em que Pelé adquiriu um jazigo em 2003. O local tem vista para o estádio do Santos.

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