Entenda técnica realizada no corpo de Pelé para o velório

A morte do Rei Pelé foi confirmada na quinta-feira (29), por volta de 15h27. Mas a cerimônia de velório do ex-jogador só teve início às 10 horas desta segunda-feira (2), quatro dias depois do falecimento do Rei. Para que a cerimônia pudesse ser retardada, foi preciso fazer um processo de embalsamento do corpo de Pelé.