Entenda técnica realizada no corpo de Pelé para o velório

A morte do Rei Pelé foi confirmada na quinta-feira (29), por volta de 15h27. Mas a cerimônia de velório do ex-jogador só teve início às 10 horas desta segunda-feira (2), quatro dias depois do falecimento do Rei. Para que a cerimônia pudesse ser retardada, foi preciso fazer um processo de embalsamento do corpo de Pelé.
Entenda agora como funciona essa técnica, que também já havia sido realizada no velório de outras personalidades, como o apresentador Gugu Liberato, o ex-presidente Itamar Franco, o ex-jogador Sócrates, o cineasta Arnaldo Jabor e o ator Tarcísio Meira.
- O corpo passa pelo processo de embalsamento para que possa ficar preservado por mais tempo, assim ganha condições de ser transportado e armazenado por períodos mais longos antes do sepultamento.
- O nome específico do processo é tanatopraxia. Trata-se do conjunto de procedimentos, técnicas e métodos utilizados de forma a conservar, embalsamar, higienizar, restaurar e cuidar da aparência de um cadáver, de modo a prepará-lo para o velório, funeral ou cerimônia fúnebre, observando os devidos preceitos religiosos e legais.
- O corpo de Pelé passou por esse processo no próprio Hospital Albert Einstein, onde o Rei faleceu, depois de ficar internado por um mês, em função do estágio avançado de um câncer no cólon descoberto em setembro de 2021.
- Durante a tanatopraxia, injeta-se um líquido à base de formol, álcool, glicerina e outras substâncias, expulsando o sangue pela veia jugular e devolvendo, assim, a coloração da pele.
- Na fase da necromaquiagem, o corpo é higienizado e reconstituído por cosméticos. Na sequência, é decidida a roupa e se adiciona o algodão para tampar a boca e o nariz do cadáver.
- Todo esse processo realizado com o corpo de Pelé permitiu com que o seu velório fosse realizado em urna aberta, mesmo após quatro dias de seu falecimento.
*Com informações do UOL Esporte