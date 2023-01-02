Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Prefeito de Três Corações suspendeu queima fogos na virada em luto por Pelé
Respeito

Prefeito de Três Corações suspendeu queima fogos na virada em luto por Pelé

João Roberto de Paiva Gomes (PSD), afirmou que suspendeu a queima de fogos de artifício no município de Minas Gerais na virada do ano em luto pela morte de Pelé
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jan 2023 às 12:28

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 12:28

Cidade natal de Pelé conta com uma estátua em homenagem ao Rei
Cidade natal de Pelé conta com uma estátua em homenagem ao Rei Crédito: Reprodução/Redes Sociais
FÁBIO PESCARINI, KLAUS RICHMOND E LUCIANO TRINDADE
SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de Três Corações (MG), João Roberto de Paiva Gomes (PSD), afirmou que suspendeu a queima de fogos de artifício no município na virada do ano em luto pela morte de Pelé. O Rei do futebol nasceu na cidade mineira.
"Nós perdemos um ídolo. Três Corações ficará em vigília até o sepultamento [nesta terça-feira]. Estamos tristes, passamos o fim de ano sem fazer nada. Não tem clima para fogos. Que fique claro: Pelé não morreu", disse.
O político afirmou que pretende colocar a bandeira do município mineiro sobre o caixão o caixão de Pelé.
A cidade tem a Casa Pelé, local onde o Rei viveu antes da mudança para Bauru, e o Museu Terra do Rei Pelé, com acervo do ex-jogador. Inaugurada em 2012, a casa foi reconstruída com base na memória da mãe de Pelé, Celeste, uma vez que não há registros fotográficos da época em que moravam lá.
O casarão tem quatro quartos, todos pequenos, uma cozinha com um fogão a lenha e um banheiro de madeira, ao lado de fora da casa.
O ex-jogador morou no local até os quatro anos, e a rua foi batizada com o nome do filho ilustre da cidade: Edson Arantes do Nascimento.
Em Santos, no Reveillón, a prefeitura promoveu um show de drones para homenagear o ex-jogador. As 22h (10h da noite), número alusivo a camisa utilizada por Pelé, 80 drones retrataram a trajetória de Edson Arantes do Nascimento com formas e cores.
A apresentação mostrou a cidade mineira de Três Corações, a chegada ao Santos e suas conquistas pelos campos do mundo. Na sequência, a Orquestra Sinfônica Municipal tocou os dois hinos do Santos Futebol Clube.

Veja Também

Começa o velório de Pelé: torcedores entram na Vila Belmiro para se despedir

Lula estuda viajar para Santos e comparecer ao velório de Pelé

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Minas Gerais Pele
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi
Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados