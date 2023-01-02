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Despedida do Rei

Lula estuda viajar para Santos e comparecer ao velório de Pelé

Presidente deve viajar nesta segunda (2) a noite para Santos, após seu primeiro dia de trabalho no comando do País
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 jan 2023 às 11:18

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 11:18

Posse de Lula contou com homenagem póstuma ao Rei do Futebol
Posse de Lula contou com homenagem póstuma ao Rei do Futebol Crédito: Ricardo Stuckert
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estuda viajar para São Paulo nesta segunda à noite para comparecer ao velório de Pelé, que acontece em Santos. Segundo apurou o Broadcast Político, ele espera apenas tratativas finais junto à família do jogador de futebol.
Lula vai dedicar esta segunda-feira, seu primeiro dia de trabalho no comando do País, a reuniões bilaterais com delegações estrangeiras. De acordo com um interlocutor do petista, trata-se de um novo sinal do papel de destaque a ser oferecido à política externa pelo novo governo. Os encontros vão acontecer no Palácio do Itamaraty.
Ao todo, serão 15 reuniões com líderes e funcionários de alto escalação estrangeiros. Os encontros começam às 9h30 e vão até às 18h. Entre os destaques, estão o Rei Felipe VI da Espanha, o presidente argentino Alberto Ángel Fernández, o presidente chileno Gabriel Boric, presidente português Marcelo Rebelo de Souza e o vice-presidente da República Popular da China, Wang Qishan.
Lula assumiu a presidência no domingo, 1, e, durante sua posse, a cerimônia contou com uma homenagem póstuma ao Rei do Futebol. O presidente do Congresso Nacional e senador Rodrigo Pacheco (PSD), que comandava o evento, pediu um minuto de silêncio pela morte de Pelé.
Em suas redes sociais, Lula já havia prestado suas condolências ao maior jogador de futebol de todos os tempos. "Poucos brasileiros levaram o nome do nosso país tão longe feito ele. Por mais diferente do português que fosse o idioma, os estrangeiros dos quatro cantos do planeta logo davam um jeito de pronunciar a palavra mágica: ‘Pelé’", escreveu em suas redes sociais.

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