Lula estuda viajar para Santos e comparecer ao velório de Pelé

Posse de Lula contou com homenagem póstuma ao Rei do Futebol Crédito: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estuda viajar para São Paulo nesta segunda à noite para comparecer ao velório de Pelé, que acontece em Santos. Segundo apurou o Broadcast Político, ele espera apenas tratativas finais junto à família do jogador de futebol.

Lula vai dedicar esta segunda-feira, seu primeiro dia de trabalho no comando do País, a reuniões bilaterais com delegações estrangeiras. De acordo com um interlocutor do petista, trata-se de um novo sinal do papel de destaque a ser oferecido à política externa pelo novo governo. Os encontros vão acontecer no Palácio do Itamaraty.

Ao todo, serão 15 reuniões com líderes e funcionários de alto escalação estrangeiros. Os encontros começam às 9h30 e vão até às 18h. Entre os destaques, estão o Rei Felipe VI da Espanha, o presidente argentino Alberto Ángel Fernández, o presidente chileno Gabriel Boric, presidente português Marcelo Rebelo de Souza e o vice-presidente da República Popular da China, Wang Qishan.

Lula assumiu a presidência no domingo, 1, e, durante sua posse, a cerimônia contou com uma homenagem póstuma ao Rei do Futebol. O presidente do Congresso Nacional e senador Rodrigo Pacheco (PSD), que comandava o evento, pediu um minuto de silêncio pela morte de Pelé.