Caixão de Pelé é colocado no centro do gramado da Vila Belmiro para velório

"Pelé é eterno. Muitas coisas que no futebol 99% podem só sonhar em fazer, e o 1% que faz só fez depois de Pelé. Estamos aqui com uma enorme tristeza, mas também com a alegria de Pelé. Guardar as lembranças de Pelé e que os jovens e as crianças possam lembrar dessa incrível pessoa. Ele teve a qualidade para fazer algo que muita pouca gente conseguiu, que é tocar o coração da gente. E isso não tem preço, nem palavras."