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Despedida do Rei

Caixão de Pelé é colocado no centro do gramado da Vila Belmiro para velório

Despedida do rei iniciou às 10h, em Santos, e contará com personalidades do futebol e autoridades
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jan 2023 às 10:56

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 10:56

Corpo de Pelé chegou ao velório carregado pelo filho Edinho e pelo ex-jogador Zé Roberto
Corpo de Pelé chegou ao velório carregado pelo filho Edinho e pelo ex-jogador Zé Roberto Crédito: Marcelo Gonçalves/Folhapress
SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Os presidentes Gianni Infantino (Fifa), Alejandro Dominguez (Conmebol), Ednaldo Rodrigues (CBF) e Reinaldo Carneiro Bastos (Federação Paulista de Futebol) chegaram juntos nesta segunda-feira (2) ao velório de Pelé, na Vila Belmiro, em Santos.
Infantino falou na chegada:
"Pelé é eterno. Muitas coisas que no futebol 99% podem só sonhar em fazer, e o 1% que faz só fez depois de Pelé. Estamos aqui com uma enorme tristeza, mas também com a alegria de Pelé. Guardar as lembranças de Pelé e que os jovens e as crianças possam lembrar dessa incrível pessoa. Ele teve a qualidade para fazer algo que muita pouca gente conseguiu, que é tocar o coração da gente. E isso não tem preço, nem palavras."
"Qualquer coisa que a Conmebol faça como homenagem sempre vai ser pouco por tudo que o Rei deu ao futebol sul-americano, brasileiro e mundial", disse Alejandro Dominguez.
O ministro do STF Gilmar Mendes foi a primeira autoridade a chegar ao velório.

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