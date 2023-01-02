'Venho lutar por títulos', diz Vitor Pereira na chegada ao Flamengo

Vitor Pereira tem a missão de manter o Flamengo na briga por títulos Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Vítor Pereira desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (2) para iniciar o trabalho como treinador do Flamengo, clube com o qual acertou um contrato válido até o final de 2023. O português chegou cedo ao Aeroporto do Galeão, por volta das 6 horas. Em seguida, foi para um hotel encontrar dirigentes flamenguistas. À tarde, teve o primeiro contato com os jogadores no Ninho do Urubu.

Vitor Pereira, novo técnico do Mengão, chegou ao RJ para iniciar os trabalhos com o Manto Sagrado! Vamos com tudo em 2023! ?⚫ #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/EtMIFyMF5N — Flamengo (@Flamengo) January 2, 2023

"É uma alegria estar aqui, é com muita satisfação que aceitamos esse desafio, com responsabilidade, com compromisso. E retribuir com trabalho esta confiança que o clube depositou no nosso trabalho", disse o treinador em entrevista à FlaTV. "Foram esses grandes desafios que me trouxeram ao Flamengo. A decisão foi, essencialmente, com base na possibilidade de lutar por títulos", concluiu.

Treinador do Corinthians durante a temporada passada, sua primeira trabalhando no futebol brasileiro, Vítor Pereira se vê mais preparado do que no ano anterior. "Naturalmente, foram dez meses no Brasil que me permitiram ter conhecimento das equipes, e do Flamengo também, conhecimento dos jogadores. É uma vantagem que sinceramente um ano atrás eu não tinha, mas neste momento tenho", disse o técnico, que teve viveu seis embates com o clube rubro-negro enquanto comandava a equipe corintiana.

Pelo time paulista, ele comandou a equipe em 64 jogos, obteve 21 vitórias, 21 empates e sofreu 17 derrotas apresentando um aproveitamento de 51,5%. O treinador de 54 anos não ganhou nenhum título, mas chegou à final da Copa do Brasil, na qual acabou perdendo o troféu nos pênaltis justamente para o Flamengo.

À tarde, no Ninho do Urubu, Vitor Pereira foi apresentado aos jogadores, entre eles David Luiz, seu adversário nos tempos de futebol português. Em vídeo divulgado pelas redes sociais do Flamengo, Gabigol, carrasco do técnico na Copa do Brasil e na Libertadores, brincou:

"Agora vai, né?",. afirmou, dando um tapinha no braço esquerdo do treinador.

Vítor Pereira na área!



O Mister conheceu a estrutura do Ninho do Urubu e teve seu primeiro contato com os jogadores do Mengão! 🔴⚫ #VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/ecnPBKYrCN — Flamengo (@Flamengo) January 2, 2023

O treino desta segunda-feira (2) foi marcado pela reapresentação dos uruguaios Arrascaeta e Varela, após o período de férias, que começou depois da disputa da Copa do Mundo. Everton Ribeiro e Pedro, que disputaram o Mundial pela Seleção Brasileira, devem se reapresentar na quarta-feira (4).

Pereira assume a equipe flamenguista após um final de temporada vitorioso do clube carioca, com conquistas da Libertadores e também da Copa do Brasil sob o comando de Dorival Júnior, que recebeu uma mensagem de agradecimento do Flamengo nesta segunda, em publicação nas redes sociais.