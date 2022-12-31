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Acusação na Espanha

Mulher acusa Daniel Alves de assédio sexual em balada de Barcelona, diz jornal

Caso teria acontecido em uma discoteca da cidade espanhola; estafe do jogador nega o assédio e diz que ele ficou pouco tempo no local

Publicado em 31 de Dezembro de 2022 às 18:10

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 dez 2022 às 18:10
SÃO PAULO - Na noite de sexta-feira (30), o lateral-direito Daniel Alves teria cometido assédio sexual contra uma mulher em uma balada em Barcelona, na Espanha. A acusação foi informada pelo diário ABC e reproduzida pelo Mundo Deportivo. O caso foi informado à polícia catalã. O estafe do jogador de 39 anos negou ao jornal o assédio e disse que ele ficou pouco tempo no local.
O jogador brasileiro Daniel Alves durante coletiva de imprensa em Doha, no Catar
Daniel Alves teria deixado a casa noturna antes da chegada da polícia Crédito: ANDRE PENNER/AP
O caso aconteceu na discoteca Sutton de Barcelona, localizada no rua Tuset. A mulher esteve acompanhada por amigas a todo o instante. O relato aponta que Daniel Alves teria introduzido a mão por entre as roupas íntimas da mulher. Espantada com o assédio, ela rapidamente procurou as amigas e, em seguida, os seguranças da balada.
A equipe de segurança da casa noturna acionou a polícia catalã (Mossos d'Esquadra), que colheu depoimento da vítima. Ela também passou por exame médico em um hospital, mas ainda não formalizou boletim de ocorrência. Foi aberta investigação para esclarecer o ocorrido.
Quando a polícia chegou à casa noturna, Daniel Alves já teria deixado o local. O lateral-direito defendeu o Brasil na Copa do Mundo do Catar até as quartas de final, em que a Seleção foi eliminada diante da Croácia.
Com uma longa relação com o Barcelona, Daniel Alves usou as instalações do clube para se manter em forma para jogar o Mundial. O jogador está vinculado ao mexicano Pumas, mas não atua pelo clube desde o fim de setembro.

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