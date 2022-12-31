Grêmio anuncia a contratação de Suárez: 'Seja bem-vindo, Luisito!'

PORTO ALEGRE - O Grêmio anunciou, neste sábado (31), em suas redes sociais, a contratação de Luís Suárez. Um dos principais jogadores da história da seleção uruguaia, o atacante não esteve em sua melhor forma na Copa do Mundo do Catar . Com 35 anos, o camisa nove celeste teve suas atuações questionadas pela torcida e pela imprensa internacional.

Luís Suárez assina contrato para jogar pelo Grêmio Crédito: Divulgação

"Um dos maiores da história do Uruguai, Suárez chega ao Tricolor para seguir sua trajetória vitoriosa, agora vestindo a nossa camisa! Artilheiro, multicampeão, copero e peleador! Seja bem-vindo, Luisito!", escreveu o clube gaúcho em seu Twitter.

Apesar de não estar no mesmo nível dos seus dias de Liverpool e Barcelona, o atacante segue prestigiado no mercado depois que deixou o Nacional, do Uruguai, e ficou livre para assinar um novo contrato.

Vamos, @LuisSuarez9! Estamos preparados para conquistarmos grandes feitos juntos! 💪🏽🇪🇪 pic.twitter.com/P5pxKlPZJp — Grêmio FBPA (@Gremio) December 31, 2022

Suárez é o maior artilheiro da história do Uruguai, com 68 gols em 137 jogos. Ele é o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa celeste, atrás apenas do zagueiro Diego Godín, com 161 partidas. Além de Barcelona, Liverpool e Nacional, o atacante acumula passagens pelo Atlético de Madrid, Groningen e Ajax.