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Mercado da Bola

Grêmio anuncia a contratação de Suárez: 'Seja bem-vindo, Luisito!'

Atacante uruguaio, de 35 anos, estava livre no mercado, depois de ter deixado o Nacional, de Montevidéu

Publicado em 31 de Dezembro de 2022 às 16:00

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 dez 2022 às 16:00
PORTO ALEGRE - O Grêmio anunciou, neste sábado (31), em suas redes sociais, a contratação de Luís Suárez. Um dos principais jogadores da história da seleção uruguaia, o atacante não esteve em sua melhor forma na Copa do Mundo do Catar. Com 35 anos, o camisa nove celeste teve suas atuações questionadas pela torcida e pela imprensa internacional.
Luís Suárez assina contrato para jogar pelo Grêmio
Luís Suárez assina contrato para jogar pelo Grêmio Crédito: Divulgação
"Um dos maiores da história do Uruguai, Suárez chega ao Tricolor para seguir sua trajetória vitoriosa, agora vestindo a nossa camisa! Artilheiro, multicampeão, copero e peleador! Seja bem-vindo, Luisito!", escreveu o clube gaúcho em seu Twitter.
Apesar de não estar no mesmo nível dos seus dias de Liverpool e Barcelona, o atacante segue prestigiado no mercado depois que deixou o Nacional, do Uruguai, e ficou livre para assinar um novo contrato.
Suárez é o maior artilheiro da história do Uruguai, com 68 gols em 137 jogos. Ele é o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa celeste, atrás apenas do zagueiro Diego Godín, com 161 partidas. Além de Barcelona, Liverpool e Nacional, o atacante acumula passagens pelo Atlético de Madrid, Groningen e Ajax.
O Grêmio está reformulando o seu elenco depois de passar a temporada 2022 na segunda divisão. Para a próxima temporada, o clube de Porto Alegre já acertou as chegadas do lateral-esquerdo Reinaldo, do zagueiro Bruno Uvini, dos meio-campistas Felipe Carballo e Pepê, e dos atacantes Gustavinho e Everton Galdino.

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