Cristiano Ronaldo é anunciado pelo Al Nassr, da Arábia Saudita

O Al Nassr, da Arábia Saudita, anunciou oficialmente nesta sexta-feira (30) a contratação do atacante Cristiano Ronaldo, de 37 anos.
O astro português estava sem clube desde o dia 22 de novembro, quando teve encerrado o vínculo com o Manchester United, da Inglaterra.
A ruptura aconteceu durante a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Durante o torneio, Cristiano também perdeu a condição de titular da seleção portuguesa.
O contrato de Cristiano Ronaldo com o Al Nassr deverá ter duração até 2025, de acordo com veículos de imprensa internacionais, entre eles o jornal Marca, da Espanha.
"Esta é uma contratação que não apenas irá inspirar nosso clube a alcançar um sucesso ainda maior, mas também irá inspirar nossa liga, nossa nação e as gerações futuras, meninos e meninas, a serem a melhor versão de si mesmos. Bem-vindo à sua nova casa, Cristiano", publicou o clube nas redes sociais.
Este será o primeiro clube do CR7 fora da Europa. Revelado pelo Sporting de Portugal, ele passou por Manchester United, Real Madrid e Juventus antes de retornar ao clube inglês em 2021.