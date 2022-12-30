Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Cristiano Ronaldo é anunciado pelo Al Nassr, da Arábia Saudita
Contrato de 2 anos

Cristiano Ronaldo é anunciado pelo Al Nassr, da Arábia Saudita

O astro português estava sem clube desde o dia 22 de novembro, quando teve encerrado o vínculo com o Manchester United, da Inglaterra

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 19:39

Agência FolhaPress

O Al Nassr, da Arábia Saudita, anunciou oficialmente nesta sexta-feira (30) a contratação do atacante Cristiano Ronaldo, de 37 anos.
O astro português estava sem clube desde o dia 22 de novembro, quando teve encerrado o vínculo com o Manchester United, da Inglaterra.
Cristiano Ronaldo posa com a camisa 7 do Al Nassr Crédito: Divulgação/Al Nassr
A ruptura aconteceu durante a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Durante o torneio, Cristiano também perdeu a condição de titular da seleção portuguesa.
O contrato de Cristiano Ronaldo com o Al Nassr deverá ter duração até 2025, de acordo com veículos de imprensa internacionais, entre eles o jornal Marca, da Espanha.
"Esta é uma contratação que não apenas irá inspirar nosso clube a alcançar um sucesso ainda maior, mas também irá inspirar nossa liga, nossa nação e as gerações futuras, meninos e meninas, a serem a melhor versão de si mesmos. Bem-vindo à sua nova casa, Cristiano", publicou o clube nas redes sociais.
Este será o primeiro clube do CR7 fora da Europa. Revelado pelo Sporting de Portugal, ele passou por Manchester United, Real Madrid e Juventus antes de retornar ao clube inglês em 2021.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados