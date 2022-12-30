Relembre os momentos marcantes do esporte brasileiro em 2022

O ano de 2022 foi repleto de conquistas em diversas modalidades Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O ano de 2022 foi muito intenso ao redor do planeta. Sem dúvidas, muitas pessoas foram impactadas com as reviravoltas durante os 365 dias. Seja na economia, educação, política, e claro, no esporte, o mundo viu cenas marcantes nos quatro cantos do globo.

Nós, de A Gazeta, separamos uma breve lista com os momentos mais marcantes do esporte brasileiro em 2022. Confira!

Copinha

Normalmente, as competições de base abrem o ano. E, desta vez, o Palmeiras acabou com o jejum e conquistou o título inédito da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na grande final, duelou contra o Santos, dono de três taças, e venceu por 4 a 0 com show de suas joias.

Palmeiras conquistou o primeiro título da Copinha em 2022 Crédito: Reprodução / Globo Esporte

Mundial de Clubes

Se na Copinha o Palmeiras conquistou o título inédito, no Mundial a piada continua. O time paulista foi até os Emirados Árabes para a disputa do Mundial de Clubes (válido pelas conquistas de 2021), mas acabou derrotado pelo Chelsea por 2 a 1 na grande final. Apesar da boa atuação brasileira, o Porco segue na sina de não conquistar o Mundial.

Palmeiras e Chelsea se enfrentaram na final do Mundial de Clubes Crédito: Reprodução

Supercopa do Brasil

Atlético-MG foi o campeão da Supercopa 2022 Crédito: Pedro Souza/CAM

Colocando o Atlético Mineiro, campeão brasileiro e dono da taça da Copa do Brasil de 2021, frente a frente com o vice do Brasileirão do ano passado, o Flamengo, a Supercopa teve um jogo marcante em sua decisão. Depois do empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, o Galo venceu nos pênaltis por 8 a 7.

Copa do Brasil

Flamengo é campeão da Copa do Brasil 2022 Crédito: Libertadores/Divulgação

Na competição mais democrática do futebol brasileiro, a Copa do Brasil reuniu 92 clubes dos quatro cantos do país. Com jogos emocionantes, viradas surpreendentes e muitas zebras pelo caminho, o título acabou ficando no eixo Rio-São Paulo. A grande final, entre Flamengo e Corinthians, colocou as duas maiores torcidas do Brasil de olho na taça, e a conquista ficou com os cariocas, que alcançaram o tetracampeonato após uma emocionante vitória nos pênaltis. Festa da torcida rubro-negra no Maracanã!

Libertadores

Jogadores do Flamengo fizeram a festa em Guayaquil, no Equador Crédito: API/AGIF

Assim como na Copa do Brasil, o rubro-negro fez campanha histórica na Libertadores 2022: foram 12 vitórias e um empate. Na final, bateu de frente com o Athletico-PR, mas não tomou conhecimento da equipe do Sul e venceu por 1 a 0, com gol de Gabigol. Flamengo se sagrou tricampeão da América!

Campeã mundial no mar

A nadadora baiana fez sua estrela brilhar no Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste, na Hungria, realizado em julho. Foi o melhor mundial de Ana Marcela, que conquistou três medalhas: dois ouros e um bronze.

Ano mágico para Piu

2022 foi para lá de especial para Alison dos Santos, o "Piu". O atleta fez um mundial brilhante nos Estados Unidos e conquistou o ouro nos 400 metros com barreira. Ele, que já havia ganhado o bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, quebrou recordes mundiais para chegar ao lugar mais alto do pódio neste ano.

Novo ídolo no surfe

De forma dominante, Filipe Toledo conquistou seu primeiro título da Liga Mundial de Surfe. Foi a quarta conquista seguida do Brasil na WSL (Gabriel Medina ganhou em 2018 e 2021; e Italo Ferreira em 2019). Vindo de uma campanha de recuperação, Filipe fez a final contra Italo Ferreira em Saquarema, no Rio de Janeiro, e conquistou o título em águas brasileiras.

Rebeca brilha na ginástica

Maior nome do Brasil quando o quesito é ginástica artística, Rebeca Andrade conquistou duas medalhas no Mundial, em Liverpool, na Inglaterra. Ela foi ouro no individual geral e bronze no solo. A conquista no individual, inclusive, era inédita para o Brasil até o feito de Rebeca.

Conto de fadas no skate

A jovem Rayssa Leal, a “Fadinha”, que conquistou o planeta com sua irreverência, alcançou o lugar mais alto do pódio da Liga Mundial de Skate Street, com apenas 14 anos. A pequena fez uma temporada de ouro e teve vitórias em todas as etapas da SLS.

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