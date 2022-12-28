Confira as movimentações do mercado da bola no futebol brasileiro

A temporada 2023 começou e os clubes brasileiros estão se movimentando no mercado da bola. A Gazeta decidiu trazer as principais notícias sobre quem fica, quem sai e quem chega nos principais clubes do Brasil. Atualizaremos as notícias ao longo da temporada.
VASCO
Renovações: Thiago Rodrigues, Anderson Conceição, Nenê, Edimar, Halls, Figueiredo, Erick Marcus e Alex Teixeira.
Dispensas e negociados: Andrey, Alexander, Matheus Barbosa, Zé Santos, Palacios, Juninho, Yuri Lara, Lucas Oliveiras, Raniel, Matheus Ribeiro, Quintero, Luiz Henrique, Danilo Boza, Sarrafiore, Bruno Tubarão e Fábio Gomes.
Contratações: Léo, Patrick de Lucca, Pedro Raul, Maurício Barbieri, Lucas Piton, Orellano, Pumita Rodríguez, Jair, Orellano, Robson Bambu, Léo Jardim e Ivan. Clube negocia a contratação de Manuel Capasso, além de ter interesse em Nathan, Lelê, Léo Naldi e Aránguiz.
FLAMENGO
Renovações: David Luiz e Filipe Luis.
Dispensados e negociados: Dorival Jr., Rodinei, Diego Alves, Diego Ribas, Vitor Gabriel, Thiaguinho e João Gomes. Hugo Souza e Ramon devem sair em breve.
Contratações: Vitor Pereira, Ayrton Lucas, Varela, Gerson, Agustín Rossi.
FLUMINENSE
Renovações: Fernando Diniz, Fábio, Manoel, David Braz, Matheus Ferraz.
Dispensados e negociados: Caio Paulista, Cristiano, Nathan, Marcos Felipe, David Duarte, Wellington, Pineida, Matheus Martins, Gabriel Teixeira, Frazan, Danilo Barcelos, Yuri, Jonh Kennedy, Raí Lopes, Davi Alves, Edinho, Gabryel Martins, Thiago Gonçalves, Samuel Granada, Nascimento, Jhonny, Cipriano e Dênis Pereira.
Contratações: Jorge, Guga, Vitor Mendes, Vitor Eudes, Lima, Keno e Giovanni Manson.
BOTAFOGO
Renovações: Gatito Fernández, Víctor Cuesta, Matheus Nascimento e Joel Carli.
Dispensados e negociados: Kanu, Saravia, Jeffinho, Gabriel Conceição, Carlinhos, Fabinho, Júnior Santos, Chay, Del Piage e Diego Gonçalves. Situação de Gatito Fernandez está indefinida.
Contratações: Marlon Freitas, Caio Vitor, Carlos Alberto, Luís Segovia. Clube negocia chegada de Giovanni González e Facundo Pellistri.
CORINTHIANS
Renovações: Maycon e Yuri Alberto
Dispensas: Vitor Pereira, Raul Gustavo, Robson Bambu, Robert Renan, Bruno Melo, Lucas Piton, Ramiro, Xavier, Mateus Vital, Du Queiroz (meio do ano) e Jonathan Cafú.
Contratações: Matheus Alexandre, Fernando Lázaro, Romero, Matheus Bidu, Alemão; Corinthians mantém interesse em Philippe Coutinho.
SÃO PAULO
Renovações: Rafinha e Gabriel Neves.
Dispensas: Walce, Patrick, Miranda, Reinaldo, Luizão, Thiago Couto, Léo, Andres Colorado, Nahuel Bustos, Nikão, Igor Gomes, Marcos Guilherme e Eder.
Contratações: David, Erison, Alan Franco, Rafael, Pedrinho, Wellington Rato, Marcos Paulo, Jhegson Méndez e Caio Paulista. Clube tem interesse em Lucas Moura.
SANTOS
Dispensas: Wagner Leonardo, Tailson, Madson, Auro, Willian Maranhão, Jobson, Bruno Oliveira, Lucas Lourenço, Allanzinho, Guilherme Nunes, Jhojan Julio, Luan, Jhon e Carlos Sánchez.
Contratações: Odair Hellman, Lucas Lima, Daniel Ruiz, Alison, Joaquim Messias, João Lucas, Dodi, Mendoza e Vladimir. Raniel e Gabriel Pirani retornam de empréstimo. Clube demonstra interesse por Miguel, do Bragantino.
PALMEIRAS
Renovações: Marcelo Lomba, Luan, Marcos Rocha, Mayke, Raphael Veiga, Dudu, Rony e Zé Rafael.
Dispensas: Jorge, Matheus Fernandes, Lucas Lima, Wesley, Victor Luís, Lucas Esteves , Gustavo Scarpa e Danilo; Merentiel, Gabriel Menino, Kuscevic e Breno Lopes podem estar de saída. Endrick foi vendido ao Real Madrid, mas só sai em 2024.
CRUZEIRO
Renovações: Rafael Cabral, Eduardo Brock, Lucas Oliveira, Filipe Machado, Neto Moura, Daniel Jr e Bruno Rodrigues.
Dispensas: Denivys, Matheus Bidu, Wagner Leonardo, Leonardo Pais, Rômulo, Zé Ivaldo, Geovane Jesus, Willian Oliveira, Pablo Siles, Fernando Canesin, Rodolfo, Jajá, Chay, Waguininho, Luvannor, Edu, Lincoln, Pottker
Contratações: Neris, Mateus Vital, Rafael Bilu, Igor Formiga, Ramiro, Nikão, Wesley, Walisson, William, Reynaldo, Anderson, Fernando Henrique, Matheus Davó, Gilberto, Matheus Jussa.
ATLÉTICO-MG
Dispensas: Cuca, Calebe, Rafael, Guga, Junior Alonso, Lucas Hernández, Vitor Mendes, Ramón Martínez, Nathan, Nacho Fernández, Keno, Jair, Neto, Felipe Felício e Fábio Gomes.
Contratações: Eduardo Coudet, Bruno Fuchs, Edenílson, Hyoran (retorno), Paulinho, Igor Gomes, Paulo Henrique e Patrick. Clube mira a contratação de Renzo Saravia e Mauricio Lemos.