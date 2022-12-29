Confira destaques e conquistas capixabas no esporte na temporada 2022

Luna Hardman, Richarlison e Geovanna Santos foram alguns dos capixabas que se destacaram em 2022 Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Chega ao fim mais uma temporada do esporte no Espírito Santo. O ano de 2022 foi marcado por conquistas em modalidades tradicionais no Estado. Celeiro de talentos há décadas, o bodyboard e a ginástica rítmica viram novas estrelas brilharem no cenário nacional e internacional. No futebol, Richarlison chamou a atenção na Copa do Mundo do Catar , com marcas históricas. E, nos gramados capixabas, o Real Noroeste manteve a sua hegemonia, com o bicampeonato estadual e boas campanhas na Copa do Brasil, no Brasileiro da Série D e na Copa Verde. A temporada também teve o Vitória levantando a Copa Espírito Santo.

Para relembrar os principais momentos da temporada, A Gazeta , em parceria com o ge Espírito Santo , organizou uma retrospectiva. Confira o que de mais importante aconteceu no esporte local.

Richarlison na Copa

Gol de voleio de Richarlison, na vitória sobre a Sérvia, foi eleito o mais bonito da Copa Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Apesar da eliminação da Seleção Brasileira nas quartas de final, a Copa do Mundo 2022 entrou para a história do futebol do Espírito Santo, por meio do atacante Richarlison. Ao ser convocado e relacionado para o jogo de estreia, o jogador se tornou o quarto capixaba a disputar um Mundial.

Em campo, Richarlison quebrou outra marca. O atacante nascido em Nova Venécia foi o primeiro capixaba a fazer gols em Copas do Mundo. Na vitória de 2 a 0 diante da Sérvia, o jogador fez os dois gols. De quebra, derrubou um tabu de 20 anos sem que um camisa 9 da Seleção Brasileira marcasse em estreias do Brasil em Mundiais — o último havia sido Ronaldo, em 2002, na vitória de 2 a 1 sobre a Turquia. Contra a Coreia do Sul, nas oitavas de final, Richarlison fez mais um e terminou como o artilheiro da Seleção no Catar, com três gols.

Nas quartas de final, contra a Croácia, Richarlison atuou grande parte do jogo com uma lesão muscular e viu o Brasil cair nas penalidades máximas. Mas o capixaba ainda foi eleito como o autor do gol mais bonito da Copa do Mundo — a finalização de voleio, no segundo gol da vitória sobre a Sérvia.

Real Noroeste bicampeão

Técnico do Real Noroeste, Duzinho posa com troféu do Capixabão Crédito: Breno Bonfá Fotografia

O ano do futebol profissional no Espírito Santo teve início com o Campeonato Capixaba. Campeão em 2021, o Real Noroeste entrou na competição como o principal favorito, correspondeu às expectativas e alcançou o bi.

Para chegar ao segundo título estadual, o Real passou por três dos quatro maiores campeões do futebol capixaba. Primeiro, eliminou o Rio Branco, nas quartas de final; depois, o Serra, nas cobranças de pênaltis, nas semifinais; e, por último, o Vitória, na decisão, com um empate no jogo de ida e um triunfo na volta .

Se o Real Noroeste conquistou o bi, o campeão de 2020 foi rebaixado. O Rio Branco de Venda Nova fez uma campanha irregular e caiu, juntamente com o CTE/Colatina, que neste ano retornava à Série A do Estadual.

Vitória campeão da Copa ES

O Vitória foi campeão da Copa ES de forma invicta Crédito: Henrique Montovanelli/FES

A Copa Espírito Santo 2022 foi decidida com a rivalidade mais antiga do futebol capixaba em campo no Estádio Kleber Andrade. Desportiva Ferroviária, Rio Branco e Vitória tomaram a frente na disputa desde a primeira fase, com três das quatro melhores campanhas.

No mata-mata, o Brancão seguiu mostrando o porquê de ter a melhor defesa da competição. Após eliminar o Pinheiros, o time enfrentou na semifinal o Real Noroeste, que havia despachado o Nova Venécia, e permaneceu com a zaga intransponível. O Vitória, por outro lado, apostou no poder do melhor ataque ao golear o CTE/Colatina com 10 a 1 no agregado e manter a freguesia sobre o Estrela do Norte, que havia eliminado a Desportiva.

Em final disputada em jogo único, o clássico Vi-Rio colocou frente a frente duas equipes invictas. Após avançarem como líderes de suas chaves, Rio Branco e Vitória ficaram no 1 a 1, no Kleber Andrade. Nas penalidades, o alvianil de Bento Ferreira superou o arquirrival por 4 a 2 e fechou a temporada com a conquista da Copinha e vaga garantida na Copa do Brasil de 2023.

Atlético Itapemirim campeão da Série B

Atlético Itapemirim levantou a taça na Série B Crédito: Vitor Nicchio

Mais uma vez disputado no segundo semestre, o Campeonato Capixaba da Série B proporcionou que as equipes se reforçassem com jogadores que haviam disputado a Série A. E os times que mais contrataram chegaram às semifinais.

De um lado, o Porto Vitória, comandado pelo craque Edinho, passou pelo São Mateus e conquistou o acesso. Do outro, houve o encontro do Atlético Itapemirim, do atacante Rael, com o Jaguaré, que retornou ao futebol profissional e trouxe jogadores de peso, como o meia João Paulo e o atacante Tony Galego. No embate, o time do Sul do Estado levou a melhor e retornou à primeira divisão.

Na decisão, em jogo único disputado no Kleber Andrade, o Atlético derrotou o Porto por 3 a2, em um jogo emocionante, com duas viradas, e ficou com o título inédito da Série B.

Times capixabas na Copa do Brasil

O Atlético-GO eliminou o Nova Venécia da Copa do Brasil Crédito: Bruno Corsino/ACG

Nova Venécia e Real Noroeste representaram o Espírito Santo na Copa do Brasil 2022. O time veneciano, campeão da Copa Espírito Santo 2021, e o time merengue, campeão capixaba de 2021, avançaram juntos até a segunda fase da competição nacional.

Na primeira fase, o Real passou pelo Operário-PR, com uma vitória por 2 a 1, no Rochão, em Águia Branca. Para superar o Ferroviário-CE, em sua estreia em competições nacionais, o Nova Venécia também venceu por 2 a 1, de virada, com gol de pênalti convertido aos 44 minutos do segundo tempo, no estádio Zenor Pedrosa Rocha.

Na segunda fase, o Real Noroeste não conseguiu quebrar o tabu de eliminações para gaúchos. O time merengue recebeu o Juventude, no José Olímpio da Rocha, sendo derrotado por 1 a 0. No Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), o Nova Venécia não conseguiu ficar à frente do placar e perdeu para o Atlético-GO pelo placar de 2 a 1.

Capixabas na Série D

Caxias x Real Noroeste no jogo de volta das oitavas de final do Brasileirão da Série D Crédito: Luiz Erbes/S.E.R. Caxias

Com os melhores ataques do Grupo 6, Nova Venécia e Real Noroeste avançaram de fase no Campeonato Brasileiro da Série D 2022 e se tornaram a segunda dupla de representantes capixabas a atingir o feito. Com uma rodada de antecedência, o Real avançou na terceira colocação e o estreante Nova Venécia, na quarta — atrás de Pouso Alegre e Bahia de Feira.

Pela segunda vez na Série D, o Real Noroeste conseguiu avançar de fase. Diante do Anápolis, os merengues capixabas golearam por 5 a 2, no Rochão, e sofreram o revés por 3 a 0 no Olímpico, antes de definir a classificação com 3 a 1 nos pênaltis. Já o Nova Venécia derrotou o Brasiliense por 3 a 1, no Zenor Pedrosa, e assegurou o 1 a 1, no Abadião, em jogo marcado por invasão da torcida do time do Distrito Federal.

Dados como surpresas, os times capixabas colocaram o Espírito Santo como o único Estado com dois representantes nas oitavas de final. No entanto, o Real Noroeste caiu para o Caxias, com derrota por 3 a 0 nos pênaltis, após 1 a 1 no agregado dos dois jogos. O Leão do Norte perdeu para a Portuguesa-RJ, por 2 a 1 na ida, e parou no 2 a 2, no Zenor Pedrosa.

Luna é campeã mundial de bodyboard

A capixaba Luna Hardman, filha da lenda do esporte Neymara Carvalho, conquistou o topo do mundo ao se tornar campeã mundial de bodyboard com apenas 16 anos. A conquista foi celebrada no Sintra Pro 2022, etapa portuguesa do circuito, após uma final emocionante contra a também brasileira Isa Nunes.

Filha da pentacampeã mundial Neymara Carvalho, Luna contou com o apoio da mãe durante todas as etapas do circuito. “Ver a Luna ser campeã foi emocionante, especialmente em Sintra. Já venci algumas etapas aqui e agora ver essa conquista dela é algo que me emociona muito. Fico muito feliz por ela estar construindo a carreira do jeito que sonha e deseja. Tenho muito orgulho. Ela merece, tem um talento nato”, comemorou Neymara.

Capixabas na Copa Verde

Como nas demais competições nacionais, times do Noroeste tinham o direito de representar o Espírito Santo. Porém, já sem atividade após o fim de sua participação na Série D, o Nova Venécia não acompanhou o Real Noroeste e desistiu de disputar a Copa Verde 2022.

A campanha do Real foi trilhada toda em Goiânia. No primeiro passo, pelas oitavas de final, o time capixaba empatou com a equipe mista do Goiás, por 2 a 2 no tempo normal, e venceu por 5 a 4 nas penalidades, na Serrinha.

Novamente nos pênaltis, o Real Noroeste não conseguiu avançar para as semifinais. Diante do Vila Nova, após 0 a 0 no tempo normal, o time merengue parou três vezes no goleiro Tony e perdeu por 3 a 2 nas penalidades, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

Futebol de base

A equipe do Aster é a atual campeã do Capixabão Sub-20 Crédito: Aster/Divulgação

Tradicionalmente o ano do futebol capixaba se inicia com categoria sub-20, que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior nos primeiros dias de janeiro. Desta vez, Aster e Forte Rio Bananal representaram o Espírito Santo na maior competição de base do Brasil, mas não passaram da primeira fase.

O Forte caiu no grupo do Flamengo, de quem sofreu uma das maiores goleadas do torneio: 10 a 0. Já o Aster deixou uma boa impressão. Chegou na última rodada do Grupo 22 com chances de classificação, mas empatou com o São Bento e se despediu da Copinha na terceira posição da chave.

Na Copa do Brasil Sub-20, o Flamengo novamente atravessou o caminho do futebol capixaba. Em jogo único disputado na Gávea, o Aster até começou bem, mas não suportou a força do rubro-negro e foi goleado por 5 a 1.

No Campeonato Capixaba Sub-20, o Aster chegou à decisão contra o Porto Vitória, goleou por 4 a 0 e conquistou o bicampeonato. As duas equipes garantiram as vagas na Copa São Paulo de 2023. Além disso, o Aster vai novamente disputar a Copa do Brasil Sub-20.

Saindo do sub-20 para o sub-17, o Porto Vitória voltou a representar o Espírito Santo na Copa do Brasil da categoria. E o adversário da primeira fase foi o mesmo Fortaleza, que em 2021 havia sido eliminado pelo Porto. Desta vez, mesmo com um jogador a mais, o time capixaba não conseguiu vencer os cearenses no tempo normal e foi derrotado nas cobranças de pênaltis.

No Capixaba Sub-17, o Vitória acabou com a hegemonia do até então hexacampeão Porto Vitória. Na decisão, disputada no Kleber Andrade, o alvianil venceu o Aster por 1 a 0 e ficou com o título. Agora, o clube de Bento Ferreira vai jogar a Copa do Brasil Sub-17, em 2023, pela primeira vez em sua história.

A temporada da categoria sub-17 chegou ao fim com a Copa Espírito Santo, que não era disputada desde 2019 em decorrência da pandemia da Covid-19 . Se o Porto Vitória passou em branco no primeiro semestre, no segundo dominou a base com quatro títulos, entre eles a Copinha Sub-17 vencida sobre o Vitória, com um triunfo de 3 a 0.

Aster e Porto Vitória terão grandes desafios em 2023 Crédito: Henrique Montovaneli/FES e Porto Vitória/Divulgação

Na categoria sub-15, duas competições foram realizadas em 2022: o Campeonato Capixaba e a Copa Espírito Santo. No Estadual, o Doze venceu o Porto Vitória por 2 a 1 e conquistou o primeiro título da história do clube. Já na Copa ES, o Porto não deixou escapar a taça: venceu o Nova Venécia na decisão por pênaltis e garantiu o bi.

A temporada da base chegou ao fim com a volta das categorias sub-11 e sub-13 do Campeonato Capixaba, que não eram realizadas desde 2012. E nas duas deu Porto Vitória. No sub-11, o time da Capital venceu o Aster na final, por 1 a 0; e no sub-13 passou pelo Tupy, por 2 a 0.

Os campeões da base em 2022

Campeonato Capixaba Sub-20: Aster

Aster Campeonato Capixaba Sub-17: Vitória-ES



Vitória-ES Campeonato Capixaba Sub-15 : Doze



: Doze Campeonato Capixaba Sub-13: Porto Vitória



Porto Vitória Campeonato Capixaba Sub-11: Porto Vitória



Porto Vitória Copa Espírito Santo Sub-17: Porto Vitória



Porto Vitória Copa Espírito Santo Sub-15: Porto Vitória



Capixabas no Mundial de Ginástica

Déborah Medrado e Geovanna Santos, atletas capixabas da ginástica rítmica Crédito: Reprodução / Instagram

As atletas capixabas Déborah Medrado e Geovanna Santos disputaram o Mundial de Ginástica Rítmica em Sofia, na Bulgária, realizado entre 14 e 19 de setembro. As jovens já haviam representado o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, e marcado presença na recente disputa do Pan-Americano de Ginástica, em julho de 2022, no Rio de Janeiro.

No Mundial, Geovanna Santos alcançou a 12ª colocação como melhor ginasta no aparelho maças e se tornou a 23ª melhor ginasta do planeta no individual geral. Já Deborah competiu no conjunto brasileiro, que ocupou uma histórica 5ª colocação.

Em 2023, as atletas irão disputar campeonatos nacionais e internacionais para conquistar a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, que serão realizados em 2024.

Futebol feminino

As meninas do futebol capixaba entraram em campo no segundo semestre para a disputa do Campeonato Capixaba Feminino 2022. Com a participação de nove equipes, incluindo as novatas do União FC, coube a Vila Nova e Prosperidade dividirem o protagonismo e novamente fazerem a decisão. E, assim como nos últimos sete anos, o time de Vila Velha ficou com o título. Na decisão, o Vila venceu por 1 a 0, em Vargem Alta.

Em 2022, o Vila Nova disputou pela primeira vez a recém-criada Série A-3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Na competição, em formato de mata-mata, o time de Vila Velha passou pela Cabofriense, na primeira fase, com um empate e uma vitória no Rio de Janeiro, mas foi eliminado pelo Taubaté, que posteriormente viria a conquistar o título e o acesso para a Série A-2.

Capixaba brilha no Corinthians

Ainda na levada do futebol feminino, podemos destacar o ano brilhante de Gabi Zanotti. A atleta, natural de Itaguaçu, viveu um 2022 de conquistas. Foi campeã brasileira e da Supercopa pelo Corinthians e ergueu a Bola de Prata de melhor meia no prêmio promovido pela ESPN.

Campeão de kung fu

Rafael 'Sorin' foi o primeiro capixaba a vencer um torneio internacional de kung fu Crédito: Reprodução / Instagram