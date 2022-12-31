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Até quando?

Vini Jr. cobra punições após novo ataque racista: 'LaLiga não faz nada'

Atacante brasileiro voltou a ser alvo de ofensas durante jogo do Real Madrid contra o Valladolid, na sexta-feira (30)

Publicado em 31 de Dezembro de 2022 às 14:21

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 dez 2022 às 14:21
MADRI - O atacante Vinicius Junior voltou a ser alvo de ofensas racistas na Espanha e fez uma publicação no Instagram para criticar a LaLiga, associação que organiza o Campeonato Espanhol, por não tomar providências diante de episódios do tipo.
Vini Jr. durante jogo do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol
Torcedores imitaram sons de macaco para atacar Vini Jr., na Espanha Crédito: Instagram/Reprodução
Vídeos feitos nas arquibancadas do Estádio José Zorrilla, onde o Real Madrid venceu o Valladolid por 2 a 0 na sexta-feira (30), mostram torcedores do time adversário imitando sons de macacos guinchando. Alguns também usaram o insulto racista "mono", macaco em espanhol, para ofender o brasileiro.
"Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto, e a LaLiga segue sem fazer nada. Seguirei de cabeça erguida e comemorando minhas vitórias e do Real Madrid. No final, a culpa não é minha", escreveu o jovem de 22 anos em publicação na sua página oficial do Instagram, neste sábado.
Vini Jr., do Real Madrid, critica ato de racismo sofrido durante jogo do Campeonato Espanhol
Vini Jr. postou mensagem criticando o racismo sofrido durante jogo do Campeonato Espanhol Crédito: Instagram/Reprodução
Vinicius Junior foi substituído nos minutos finais do segundo tempo e saiu pelo lado do campo. Como o banco de reservas estava na outra lateral, precisou caminhar no gramado para chegar ao local e, logo no início dos trajeto, começou a ouvir o barulho que vinha da arquibancada.
Quando passava por trás da área defendida pelo companheiro Courtois, viu Benzema marcar o segundo gol merengue e vibrou virado para a torcida do Valladolid. A partir daí, as ofensas ficaram ainda mais fortes. O vídeo também mostra o brasileiro chutando um de muitos objetos atirados nele pelos torcedores
A lista de ataques racistas a um dos principais jogadores brasileiros da atualidade é extensa. Até durante a Copa do Mundo ele foi atacado. Momentos após a eliminação do Brasil no Catar, o jogador Ivan Alejo, do Cádiz, da Espanha, usou emojis de dança e de macacos para comentar sobre o resultado do duelo entre brasileiros e croatas. Alejo apagou o tweet.
Em setembro deste ano, Pedro Bravo, presidente da associação de empresários de jogadores da Espanha, disse em uma emissora de TV que o atacante brasileiro tinha que parar de "fazer macaquice" em campo. A fala despertou indignação e aumentou o debate sobre racismo na Espanha. Alguns dias após o acontecido, durante um clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid pela rodada do Campeonato Espanhol, Vini Jr. foi hostilizado pela torcida do Atlético durante quase toda a partida.
Recentemente, o Ministério Público de Madrid decidiu arquivar a denúncia contra os xingamentos racistas contra o brasileiro durante o clássico entre as equipes da capital por terem acontecido em um "contexto de máxima rivalidade" e por terem "durado poucos segundos".

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