Sepultamento de Pelé terá caixão dourado e cemitério vertical do Guinness

O corpo de Pelé, que morreu nesta quinta-feira (29) aos 82 anos, será sepultado no cemitério vertical Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos. A cerimônia de sepultamento, na terça-feira, dia 3, será reservada à família.

O cemitério vertical foi incluído no Guinness Book, o livro dos recordes, como o mais alto do mundo.

Local onde Pelé será sepultado está no Guinness Book como maior cemitério vertical do mundo Crédito: Divulgação

Segundo a Memorial Necrópole Ecumênica, o prédio tem 14 andares -- a altura exata não é informada.

Pelé tem seu lóculo (nicho destinado a abrigar o cadáver) no memorial há 19 anos. No total, o memorial tem 14 mil lóculos, segundo a empresa.

O espaço de Pelé fica no nono andar do cemitério vertical e tem vista para a Vila Belmiro, a arena dos Santos -time onde Pelé atuou.

O ex-jogador também tem um caixão dourado reservado há anos no memorial.

Quando Pelé reservou o jazigo, em 2003, explicou que escolheu o local porque não parecia um cemitério.

É um local que transmite paz espiritual e tranquilidade, onde a pessoa não se sente deprimida, sequer parece com um cemitérioPelé, ao jornal A Tribuna

O memorial foi construído em uma área de 20 mil metros quadrados, segundo a prefeitura de Santos.

A ideia de construir um cemitério vertical em Santos partiu de um problema: os sepultamentos eram difíceis em uma área enlameada por lençóis freáticos

O memorial tem vegetação nativa, lagoas com carpas e tartarugas, e um viveiro com diversas espécies de pássaro e aves, conforme a prefeitura.

Por ser considerado o mais alto do mundo, o memorial foi até incluído em uma rota turística da cidade.