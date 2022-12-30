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Em Santos

Sepultamento de Pelé terá caixão dourado e cemitério vertical do Guinness

O cemitério vertical foi incluído no Guinness Book, o livro dos recordes, como o mais alto do mundo. Segundo a Memorial Necrópole Ecumênica, o prédio tem 14 andares

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 19:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 dez 2022 às 19:54
O corpo de Pelé, que morreu nesta quinta-feira (29) aos 82 anos, será sepultado no cemitério vertical Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos. A cerimônia de sepultamento, na terça-feira, dia 3, será reservada à família.
O cemitério vertical foi incluído no Guinness Book, o livro dos recordes, como o mais alto do mundo.
Local onde Pelé será sepultado está no Guinness Book como maior cemitério vertical do mundo
Local onde Pelé será sepultado está no Guinness Book como maior cemitério vertical do mundo Crédito: Divulgação
Segundo a Memorial Necrópole Ecumênica, o prédio tem 14 andares -- a altura exata não é informada.
Pelé tem seu lóculo (nicho destinado a abrigar o cadáver) no memorial há 19 anos. No total, o memorial tem 14 mil lóculos, segundo a empresa.
O espaço de Pelé fica no nono andar do cemitério vertical e tem vista para a Vila Belmiro, a arena dos Santos -time onde Pelé atuou.
O ex-jogador também tem um caixão dourado reservado há anos no memorial.
Quando Pelé reservou o jazigo, em 2003, explicou que escolheu o local porque não parecia um cemitério.
É um local que transmite paz espiritual e tranquilidade, onde a pessoa não se sente deprimida, sequer parece com um cemitérioPelé, ao jornal A Tribuna
O memorial foi construído em uma área de 20 mil metros quadrados, segundo a prefeitura de Santos.
A ideia de construir um cemitério vertical em Santos partiu de um problema: os sepultamentos eram difíceis em uma área enlameada por lençóis freáticos
O memorial tem vegetação nativa, lagoas com carpas e tartarugas, e um viveiro com diversas espécies de pássaro e aves, conforme a prefeitura.
Por ser considerado o mais alto do mundo, o memorial foi até incluído em uma rota turística da cidade.
Parentes de Pelé, como o irmão Jair Arantes do Nascimento, o Zoca, que morreu em 2020, também foram sepultados no local.

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