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Morte na quinta

Atestado de óbito aponta causas da morte de Pelé

O Rei do Futebol morreu por quatro causas: insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 17:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 dez 2022 às 17:19
A reportagem teve acesso ao atestado de óbito que aponta as causas da morte de Pelé.
Pelé morreu nesta quinta-feira (29), às 15h27 (de Brasília), no Hospital Albert Einstein
Segundo o atestado de óbito registrado em um cartório de São Paulo, o Rei do Futebol morreu por quatro causas: insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon.
Kely Nascimento com o pai, Pelé
Pelé estava internado no Hospital Albert Einstein Crédito: Reprodução
O atestado foi gerado no 30º Registro Civil e Tabelionato de Notas do Ibirapuera.
Pelé morreu ontem à tarde e o registro do óbito em cartório foi realizado hoje.
Vitor Krebs Mandu, dono da funerária responsável por fazer a preparação e traslado do corpo de Pelé, foi ao cartório a pedido da família para dar entrada no documento, segundo apurou a reportagem.
Os nomes de todos os filhos de Pelé, incluindo o de Sandra Regina, aparecem no atestado de óbito, no trecho em que é destacado que ele 'deixou os seguintes filhos'. Ela foi reconhecida como filha do ex-jogador apenas na década de 90.
AS CAUSAS DA MORTE:
Insuficiência renal: é a condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções básicas
Insuficiência cardíaca: ocorre quando seu coração não está bombeando sangue suficiente para atender às necessidades do seu corpo
Broncopneumonia: inflamação que atinge os pulmões, mais especificamente, as estruturas internas do pulmão, como os brônquios e os alvéolos.

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