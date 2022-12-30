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No espaço

Nasa homenageia Pelé com imagem de galáxia nas cores do Brasil

Na publicação, a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos também afirmou que o lendário atacante ficou conhecido por muitos como o "rei do jogo bonito"

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 10:26

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 dez 2022 às 10:26
Renata Okumura
Após a confirmação da morte de Pelé, aos 82 anos, na quinta-feira (29), a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) publicou nas redes sociais uma imagem de uma galáxia espiral na constelação do Escultor que mostra as cores do Brasil em homenagem ao craque do futebol brasileiro. Na publicação, a Nasa também afirmou que o lendário atacante ficou conhecido por muitos como o "rei do jogo bonito".
"Marcamos o falecimento do lendário Pelé, conhecido por muitos como o rei do 'jogo bonito'. Esta imagem de uma galáxia espiral na constelação do Escultor mostra as cores do Brasil", destacou no seu perfil no Twitter a agência.
A galáxia está localizada a cerca de 500 milhões de anos-luz da Terra.
Pelé estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O melhor jogador de todos os tempos não resistiu ao tratamento de um câncer no cólon que teve início em 2021. Ele precisava ir ao hospital com frequência para dar seguimento ao atendimento e fazer avaliações. Já havia sido submetido a uma cirurgia para retirada do tumor no mesmo hospital em setembro daquele ano.
No início de 2022, os médicos constataram metástase que atingia o intestino, o pulmão e o fígado. Ele morreu sedado nesta quarta-feira.
Além do carinho de familiares, amigos e fãs, também recebeu diversas homenagens.
velório de Pelé será realizado na segunda-feira (2), na Vila Belmiro, em Santos, no litoral paulista.

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