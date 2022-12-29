Xuxa definia Pelé como seu '1° grande amor'

Pelé, morto nesta quinta feira (29), aos 82 anos, foi definido por Xuxa Meneghel como seu "primeiro grande amor". A apresentadora manteve um namoro de seis anos com o craque.

Xuxa foi namorada de Pelé por seis anos anos anos 1980 Crédito: Reprodução/Twitter

Os dois se conheceram em um ensaio fotográfico, quando Xuxa tinha apenas 17 anos, sem que Pelé, 23 anos mais velho, escondesse seu interesse imediato na futura "Rainha dos Baixinhos".

Em entrevista ao podcast "Papagaio Falante", em abril, ela contou que o jogador levou todas as modelos que participaram das fotos para uma boate, onde deu um beijo "quase na boca" dela.

Mas, por mais que fale de Pelé como seu "primeiro amor, grande amor", Xuxa afirmou também que a relação entre os dois não foi tranquila e que o jogador tinha uma "dupla personalidade".

"Foi dos 17 aos 23. Ele tem dupla personalidade, fala na terceira pessoa. Eu me apaixonei pelo Dico (apelido), que era apaixonado, era família. (...) Mas às vezes (ele) chegava com camisa suja de batom. Dizia: 'essas mulheres ficam querendo agarrar o Pelé'. Eu era muito nova. Não foi fácil" Xuxa - Apresentadora

Xuxa e Pelé formaram um dos casais mais famosos dos anos 1980. A apresentadora já declarou que o namoro terminou em meio às traições do craque, que dizia para outras mulheres que estava em um relacionamento aberto com ela.