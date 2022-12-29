Políticos e clubes de futebol lamentam morte de Pelé: 'Eterno'

As homenagens, memórias e palavras de carinho direcionadas ao Rei Pelé e família tomam conta da redes sociais desde a confirmação da morte do maior jogador de futebol de todos os tempos. Edson Arantes do Nascimento, natural de Três Corações-MG e o único jogador a conquistar três Copas do Mundo, teve a morte confirmada pouco antes das 16h desta quinta-feira (29). O ídolo do Santos Futebol Clube e da Seleção Brasileira tem sido lembrado nas postagens de políticos e clubes como "Rei do Futebol", "gênio" e outros tantos adjetivos.
Em um boletim médico, o Hospital Israelita Albert Eistein informou que Pelé faleceu às 15h27 em "decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à condição clínica prévia". O hospital se solidarizou com a família após a perda do "nosso querido Rei do Futebol".
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, lamentou a morte do Rei Pelé. Em uma publicação no Twitter, Casagrande relembrou as glórias de Pelé com "títulos mundiais, gols e dribles perfeitos".
Edson Arantes do Nascimento nasceu em 1940 e brilhou por muitos anos no Santos Futebol Clube e na Seleção Brasileira. Antes de encerrar a carrreira, ainda jogou no futebol dos Estados Unidos. Pelé é o único jogador a conquistar três Copas do Mundo: 1958, 1962 e 1970. Na primeira delas, Pelé tinha 17 anos e marcou gol na decisão. Somando clubes e Seleção, Pelé acumulou mais de 1.280 gols.