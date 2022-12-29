Famosos lamentam a morte de Pelé nas redes sociais

ANA CORA LIMA E A GAZETA
Pelé, o rei do futebol, morreu nesta quinta-feira (29) e não demorou muito para que pessoas de toda a parte do mundo lamentassem a partida do ex-jogador, aos 82 anos, que foi diagnosticado com um tumor de cólon em setembro do ano passado. Internado há um mês no Hospital Albert Einstein, São Paulo, Edson Arantes do Nascimento faleceu por complicações da doença.
No Brasil, personalidades de todas as áreas prestaram homenagens a Pelé. "Morreu o nosso rei", escreveu a jornalista Sandra Annenberg. "Pelé Eterno não é apenas o título de uma cinebiografia, mas sim uma definição de um legado, de tudo que representa esse cara para história", lamentou o ator Lúcio Mauro Filho.
O cartunista Mauricio de Sousa também se pronunciou: "Pelé, nosso Pelé! Toda vez que uma criança brincar com uma bola lembraremos dele. O amigo, o grande atleta, a personalidade brasileira que amamos está vivo em nossos corações."
Zeca Pagodinho lembrou um encontro com o Rei em Las Vegas: "Obrigado, Pelé! Por tanta alegria que você nos proporcionou! Reveja um trechinho do encontro que o Zeca Pagodinho teve com o Rei, nos bastidores de um show em Las Vegas. Na ocasião, Zeca teve a chance de fazer uma homenagem, cantando um samba de Otacílio da Mangueira no camarim"
O cantor e compositor Lulu Santos prestou homenagem a Pelé e publicou uma foto antiga com o maior jogador de todos os tempos.
A família ainda não divulgou detalhes sobre o velório, mas uma estrutura foi montada na Vila Belmiro nos últimos dias para receber a vigília. O sepultamento ocorrerá em Santos.