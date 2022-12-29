Famosos lamentam a morte de Pelé nas redes sociais

ANA CORA LIMA E A GAZETA



Pelé, o rei do futebol, morreu nesta quinta-feira (29) e não demorou muito para que pessoas de toda a parte do mundo lamentassem a partida do ex-jogador, aos 82 anos, que foi diagnosticado com um tumor de cólon em setembro do ano passado. Internado há um mês no Hospital Albert Einstein, São Paulo , Edson Arantes do Nascimento faleceu por complicações da doença.

No Brasil, personalidades de todas as áreas prestaram homenagens a Pelé. "Morreu o nosso rei", escreveu a jornalista Sandra Annenberg. "Pelé Eterno não é apenas o título de uma cinebiografia, mas sim uma definição de um legado, de tudo que representa esse cara para história", lamentou o ator Lúcio Mauro Filho.

O cartunista Mauricio de Sousa também se pronunciou: "Pelé, nosso Pelé! Toda vez que uma criança brincar com uma bola lembraremos dele. O amigo, o grande atleta, a personalidade brasileira que amamos está vivo em nossos corações."

Pelé, nosso Pelé! Toda vez que uma criança brincar com uma bola lembraremos dele. O amigo, o grande atleta, a personalidade brasileira que amamos está vivo em nossos corações. pic.twitter.com/dCo5MHF4Eq — Mauricio de Sousa (@mauriciodesousa) December 29, 2022

Zeca Pagodinho lembrou um encontro com o Rei em Las Vegas: "Obrigado, Pelé! Por tanta alegria que você nos proporcionou! Reveja um trechinho do encontro que o Zeca Pagodinho teve com o Rei, nos bastidores de um show em Las Vegas. Na ocasião, Zeca teve a chance de fazer uma homenagem, cantando um samba de Otacílio da Mangueira no camarim"

Obrigado, Pelé! Por tanta alegria que você nos proporcionou! Reveja um trechinho do encontro que o Zeca Pagodinho teve com o Rei, nos bastidores de um show em Las Vegas. Na ocasião, Zeca teve a chance de fazer uma homenagem, cantando um samba de Otacílio da Mangueira no camarim. pic.twitter.com/r8Y1CO5cKj — Zeca Pagodinho (@zecapagodinho) December 29, 2022

O cantor e compositor Lulu Santos prestou homenagem a Pelé e publicou uma foto antiga com o maior jogador de todos os tempos.

O nome do Brasil no mundo

Obrigado Rei Pelé

Descanse em Glória

💜 pic.twitter.com/mD4X2Xo1DK — Lulu Santos (@LuluSantos) December 29, 2022