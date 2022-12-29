Velório de Pelé será realizado na Vila Belmiro na segunda-feira (2)

SANTOS - O velório de Pelé será realizado na Vila Belmiro, em Santos (SP), na segunda-feira (2). O estádio, palco de centenas de jogos memoráveis do Rei do Futebol, foi preparado desde a semana passada para receber o corpo do maior jogador de todos os tempos. A morte foi confirmada às 15h27 desta quinta-feira (29).

O corpo de Pelé será levado do hospital Albert Einstein para o estádio na madrugada de segunda (2). O caixão ficará posicionado no centro do campo. O velório será aberto ao público às 10 horas e vai se estender até as 10 horas da terça-feira (3).

Pelé tinha o desejo de ser velado no estádio do clube de seu coração. Crédito: Fifa/Divulgação

Depois do velório, haverá um cortejo nas ruas de Santos, com passagem pelo canal 6, onde mora dona Celeste, mãe de Pelé. O corpo de Pelé será sepultado na Memorial Necrópole Ecumênica, em cerimônia que será restrita aos familiares. O espaço reserva a Pelé um caixão com detalhes em dourado há muitos anos. Lá também estão enterrados amigos e familiares do Rei, além de figuras do esporte e da música, como o Chorão, ex-vocalista da banda Charlie Brown Jr.

Assim que foi constatada a piora da saúde de Pelé por meio do último boletim médico divulgado antes de sua morte, no dia 21 de novembro, o Santos deu início a uma série de protocolos para organizar a Vila Belmiro para o velório do Atleta do Século. Era desejo de Pelé ser velado no estádio do clube de seu coração.

Os filhos de Pelé fizeram o pedido ao Santos, que fez o contato com a prefeitura dia 22 e começou a organizar no dia 23 a área interna da Vila Belmiro para receber Pelé. Foi montada uma tenda para alocar o caixão no centro do gramado do estádio.

De baixo dela os familiares e amigos próximos vão se despedir de Pelé. Deve haver também uma tenda menor para receber profissionais de imprensa e dezenas de autoridades. O protocolo prevê que os fãs não poderão chegar perto do caixão a ponto de tocá-lo.

Pelé será velado no estádio onde estreou profissionalmente em novembro de 1956. Os fãs vão se despedir do Rei no palco onde ele marcou 288 gols, e no qual ele se aposentou do Santos, em outubro de 1974.