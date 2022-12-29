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Adeus, Rei!

Richarlison presta homenagem a Pelé: 'Será sempre o maior'

Atacante publicou texto de despedida nas redes sociais destacando os feitos do Rei para o futebol e o país

Publicado em 29 de Dezembro de 2022 às 17:35

Weber Caldas

Weber Caldas

Publicado em 

29 dez 2022 às 17:35
Fotojornalismo - Copa do Mundo 2022
Richarlison prestou homenagem a Pelé nas redes sociais Crédito: Vitor Jubini
O atacante Richarlison publicou, nas redes sociais, uma mensagem de despedida para Pelé, que morreu aos 82 anos, nesta quinta-feira (29), após mais de um mês internado em tratamento de um câncer de cólon. No texto, o capixaba destaca que o Rei do Futebol "será sempre o maior" e enaltece os feitos do ex-jogador para o esporte e o país.
"Hoje o futebol se despede do seu capítulo mais bonito. Do cara que encantou o mundo e mudou a história do jogo pra sempre. Você sempre será o maior, porque há 60 anos, com todas as dificuldades que enfrentava, já fazia o que alguns poucos conseguem fazer hoje em dia. O cara que dedicou seu milésimo gol às crianças e fez nosso país descobrir que podia muito mais. Você é e sempre será incomparável, Rei. Você é eterno! Obrigado e que Deus te receba de braços abertos", escreveu Richarlison no Instagram.
Richarlison já havia demonstrado sua admiração por Pelé logo após a Copa do Mundo do Catar. O Pombo tatuou nas costas uma frase que o Rei havia publicado nas redes sociais para consolá-lo pela eliminação da Seleção Brasileira do Mundial, depois da derrota nos pênaltis para a Croácia, pelas quartas de final.
"Apenas continue, garoto. E nunca mude. Você fez o Brasil sorrir", escreveu Pelé, abaixo de uma mensagem em que Richarlison lamentava a saída precoce da Copa do Mundo.
Tatuagem de Richarlison, atacante capixaba da Seleção Brasileira, com frase de Pelé
Tatuagem de Richarlison com frase de Pelé Crédito: Reprodução
No post, Richarlison disse que a eliminação do Brasil da Copa é "uma ferida que vai ficar aberta pra sempre, porque todos nós sabemos das chances que tínhamos de buscar esse título". Camisa 9 da Seleção Brasileira, o atacante terminou o Mundial com três gols marcados.

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