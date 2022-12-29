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Adeus, Rei!

Filha lamenta a morte de Pelé: 'Tudo que somos é graças a você'

Kely Nascimento compartilhou texto e imagem de despedida do pai, nas redes sociais

Publicado em 29 de Dezembro de 2022 às 16:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 dez 2022 às 16:47
SÃO PAULO - Kely Nascimento, filha mais velha de Pelé, lamentou em seu Instagram a morte do pai, nesta quinta-feira (29). O Rei do Futebol morreu aos 82 anos após um mês internado no Hospital Albert Einstein.
"Tudo que nós somos é graças a você. Te amamos infinitamente. Descanse em paz", escreveu Kelly.
Kely Nascimento, filha de Pelé, lamenta a morte do Pai
Kely Nascimento, filha de Pelé, lamenta a morte do Pai Crédito: Instagram/Reprodução
Na imagem publicada, as mãos dos filhos do Rei do Futebol aparecem apoiadas no corpo do pai. 
O ex-jogador morreu aos 82 anos, após um período de internação no hospital Albert Einstein, em São Paulo.
Edson Arantes do Nascimento não resistiu a complicações de um câncer no cólon e morreu em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Ele deixa seis filhos. Pelé deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 29 de novembro para uma reavaliação do tratamento por quimioterapia.

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