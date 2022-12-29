Filha lamenta a morte de Pelé: 'Tudo que somos é graças a você'

"Tudo que nós somos é graças a você. Te amamos infinitamente. Descanse em paz", escreveu Kelly.

Kely Nascimento, filha de Pelé, lamenta a morte do Pai Crédito: Instagram/Reprodução

Na imagem publicada, as mãos dos filhos do Rei do Futebol aparecem apoiadas no corpo do pai.

O ex-jogador morreu aos 82 anos, após um período de internação no hospital Albert Einstein, em São Paulo.