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Adeus ao rei

CBF decreta luto e promete 'todas as homenagens possíveis' a Pelé

Segundo o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, Pelé é eterno e, por isso, precisa ter sua memória e seu legado perpetuados

Publicado em 29 de Dezembro de 2022 às 18:55

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 dez 2022 às 18:55
A morte de Pelé, tricampeão mundial com a seleção e maior jogador de futebol de todos os tempos, nesta quinta-feira (29) será motivo para "todas as homenagens possíveis" por parte da CBF. Segundo o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, Pelé é eterno e, por isso, precisa ter sua memória e seu legado perpetuados. A CBF decretou luto oficial por sete dias.
Pelé, Rei do Futebol
Pelé, Rei do Futebol Crédito: CBF/Divulgação
"Estou profundamente emocionado com a partida do Pelé. A CBF fará todas as homenagens possíveis ao maior atleta de todos os tempos. Pelé é eterno e vamos trabalhar sempre para preservar a sua história e perpetuar o seu legado", declarou o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues.
O dirigente confirmou que participará do velório do eterno jogador. Ednaldo, que é natural da Bahia, lembrou de duas oportunidades em que viu Pelé em campo, inclusive na partida que quase registrou o gol mil do craque.
"Lembro ainda hoje da emoção de ter visto o Pelé em ação em Ilhéus quando a seleção da cidade enfrentou o Santos, em 1967. Eu tinha apenas 13 anos e fiquei impactado. Ele fez um dos gols", recordou. "Dois anos depois, viajei até Salvador para assistir o milésimo gol dele, que acabou não saindo. O Nildo tirou o gol quase na linha. Eu e a Fonte Nova praticamente inteira vaiamos o zagueiro do Bahia. Três dias depois, o Rei marcou o milésimo no Rio diante do Vasco."
Após a confirmação da morte de Pelé, o site da CBF passou a publicar uma série de homenagens ao Rei do Futebol, que também está sendo referido como "a Majestade da Bola".
Pelé foi o primeiro atleta a ter uma estátua de cera erguida no Museu da Seleção, ainda em 2020. À época, o Rei do Futebol não pôde comparecer à inauguração da homenagem porque já enfrentava problemas de saúde. A estátua dele faz referência ao Pelé tricampeão de 1970. Nove jogadores que estiveram naquela conquista estiveram na cerimônia de lançamento da estátua.

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