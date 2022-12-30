Velório de Pelé será na segunda (2) na Vila Belmiro, em Santos

O corpo seguirá do hospital Albert Einstein diretamente para o estádio na madrugada de segunda, segundo o Santos Futebol Clube. O caixão será posicionado no centro do gramado.

A cerimônia seguirá até terça (3), às 10h, quando será feito um cortejo pelas ruas da cidade de Santos. O cortejo passará pelo Canal 6, onde mora a mãe de Pelé, Celeste, e seguirá até o local de sepultamento, no Memorial Necrópole Ecumênica. O enterro será reservado a familiares, ainda de acordo com a nota do time santista.