Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Velório de Pelé será na segunda (2) na Vila Belmiro, em Santos
Último adeus

Velório de Pelé será na segunda (2) na Vila Belmiro, em Santos

Ex-jogador faleceu na tarde de quinta-feira (29), e de acordo com a família, solenidade de velório será aberta ao público

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 10:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 dez 2022 às 10:39
O velório de Pelé, morto nesta quinta-feira (29), está programado para acontecer no estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos, na segunda-feira (2), a partir das 10h, e será aberto. Fãs poderão se despedir do ex-jogador. O público terá acesso pelos portões 2 e 3 da Vila Belmiro, com saída pelos portões 7 e 8.
Edson Arantes do Nascimento, Pelé, o Rei do Futebol
Edson Arantes do Nascimento, Pelé, o Rei do Futebol Crédito: Pele/Instagram/Reprodução

Veja Também

Pelé compôs mais de cem músicas e cantou com Elis Regina e Roberto Carlos

Decreto de Bolsonaro declara luto oficial de 3 dias pela morte de Pelé

Conheça a história do único jogo e do gol que Pelé fez no ES

O corpo seguirá do hospital Albert Einstein diretamente para o estádio na madrugada de segunda, segundo o Santos Futebol Clube. O caixão será posicionado no centro do gramado.
A cerimônia seguirá até terça (3), às 10h, quando será feito um cortejo pelas ruas da cidade de Santos. O cortejo passará pelo Canal 6, onde mora a mãe de Pelé, Celeste, e seguirá até o local de sepultamento, no Memorial Necrópole Ecumênica. O enterro será reservado a familiares, ainda de acordo com a nota do time santista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tadeu Schmidt se emociona ao falar do irmão
Tadeu Schmidt se emociona ao homenagear o irmão no BBB 26
Imagem de destaque
Por que o Golfo Pérsico tem mais petróleo do que qualquer outro lugar do planeta?
Gelatina colorida
Receita de gelatina colorida: sobremesa é dica para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados