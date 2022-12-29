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Governo federal

Decreto de Bolsonaro declara luto oficial de 3 dias pela morte de Pelé

Mais cedo, em nota oficial, a presidência da República e o presidente Bolsonaro prestaram as condolências a familiares de Pelé. A nota destaca que o jogador foi um dos maiores atletas de todos os tempos

Publicado em 29 de Dezembro de 2022 às 20:54

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 dez 2022 às 20:54
Sandra Manfrini
O presidente Jair Bolsonaro editou decreto nesta quinta-feira declarando luto oficial de três dias no Brasil por conta da morte de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. O texto está publicado em edição extra do Diário Oficial da União.
Pelé morreu na tarde desta quinta, aos 82 anos. Ele estava em tratamento de um câncer no cólon e internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e acabou falecendo após falência múltipla dos órgãos.
Mais cedo, em nota oficial, a presidência da República e o presidente Bolsonaro prestaram as condolências a familiares de Pelé. A nota destaca que o jogador foi um dos maiores atletas de todos os tempos. "O único tricampeão mundial demonstrou por suas ações que, além de grande atleta, foi também um grande cidadão e patriota, elevando o nome do Brasil por onde passou."
Pelas redes sociais, Bolsonaro também lamentou a morte do Rei do Futebol. "Com pesar, o passamento de um homem, que pelo futebol, levou o nome do Brasil para o mundo. Transformou o futebol em arte e alegria. Que Deus conforte sua família e que o acolha na sua infinita misericórdia", declarou.
O vice-presidente Hamilton Mourão também se manifestou. "Hoje nos despedimos do Rei! Valoroso atleta e militar, Pelé encheu nossos corações de alegria. A Vice-Presidência da República, seus admiradores e amigos, enlutados, lamentam o falecimento do maior jogador de futebol do mundo. Que Jesus Cristo abençoe e conforte toda família."

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