Decreto de Bolsonaro declara luto oficial de 3 dias pela morte de Pelé

Sandra Manfrini

O presidente Jair Bolsonaro editou decreto nesta quinta-feira declarando luto oficial de três dias no Brasil por conta da morte de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé . O texto está publicado em edição extra do Diário Oficial da União.

Pelé morreu na tarde desta quinta, aos 82 anos. Ele estava em tratamento de um câncer no cólon e internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e acabou falecendo após falência múltipla dos órgãos.

Pelas redes sociais, Bolsonaro também lamentou a morte do Rei do Futebol. "Com pesar, o passamento de um homem, que pelo futebol, levou o nome do Brasil para o mundo. Transformou o futebol em arte e alegria. Que Deus conforte sua família e que o acolha na sua infinita misericórdia", declarou.

- Com pesar o passamento de um homem, que pelo futebol, levou o nome do Brasil para o mundo. Transformou o futebol em arte e alegria.



- Que Deus conforte sua família e que o acolha na sua infinita misericórdia. pic.twitter.com/AVlw5IDUHX — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) December 29, 2022