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Adeus ao Rei

Clubes do ES se unem em clima de homenagens a Pelé

Vitória-ES, Rio Branco, Jaguaré e Nova Venécia foram algumas das equipes capixabas que divulgaram mensagens de adeus ao ex-jogador

Publicado em 29 de Dezembro de 2022 às 19:02

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

29 dez 2022 às 19:02
Desportiva Ferroviária fez montagem com Pelé utilizando a camisa do clube capixaba
Desportiva Ferroviária fez montagem com Pelé utilizando a camisa do clube capixaba Crédito: Reprodução / Instagram
Os principais clubes do Espírito Santo divulgaram mensagens de pesar após a morte de Pelé, confirmada na tarde desta quinta-feira (29). O ex-jogador estava internado em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, desde o dia 29 de novembro para o tratamento de um câncer de cólon, descoberto em 2021.
No último mês, o Rei do Futebol não apresentava melhoras significativas perante ao tratamento e ficou sob cuidados paliativos. Apesar dos esforços, não resistiu e teve sua morte confirmada às 15h27 desta quinta. 
Ao redor do mundo, clubes, entidades, e personalidades prestaram homenagens ao craque do esporte, e no Espírito Santo não foi diferente. Confira algumas das mensagens dos clubes capixabas para o adeus ao Rei.

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