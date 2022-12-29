Clubes do ES se unem em clima de homenagens a Pelé

Desportiva Ferroviária fez montagem com Pelé utilizando a camisa do clube capixaba Crédito: Reprodução / Instagram

Os principais clubes do Espírito Santo divulgaram mensagens de pesar após a morte de Pelé, confirmada na tarde desta quinta-feira (29). O ex-jogador estava internado em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, desde o dia 29 de novembro para o tratamento de um câncer de cólon, descoberto em 2021.

No último mês, o Rei do Futebol não apresentava melhoras significativas perante ao tratamento e ficou sob cuidados paliativos. Apesar dos esforços, não resistiu e teve sua morte confirmada às 15h27 desta quinta.