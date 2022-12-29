Lula sobre Pelé: 'Poucos brasileiros levaram o nome do nosso país tão longe'

"Poucos brasileiros levaram o nome do nosso país tão longe feito ele. Por mais diferente do português que fosse o idioma, os estrangeiros dos quatro cantos do planeta logo davam um jeito de pronunciar a palavra mágica: 'Pelé'", escreveu Lula em seu perfil no Twitter.

Eu tive o privilégio que os brasileiros mais jovens não tiveram: eu vi o Pelé jogar, ao vivo, no Pacaembu e Morumbi. Jogar, não. Eu vi o Pelé dar show. Porque quando pegava na bola ele sempre fazia algo especial, que muitas vezes acabava em gol.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/YQs3K119t9 — Lula (@LulaOficial) December 29, 2022

"Eu tive o privilégio que os brasileiros mais jovens não tiveram: eu vi o Pelé jogar, ao vivo, no Pacaembu e no Morumbi. Jogar, não. Eu vi o Pelé dar show. Porque quando pegava na bola ele sempre fazia algo especial, que muitas vezes acabava em gol", continuou Lula.

Torcedor do Corinthians, o presidente eleito ainda lembrou que Pelé "sempre massacrava" o seu time, o que o deixava com "raiva". "Mas, antes de tudo, eu o admirava. E a raiva logo deu lugar à paixão de vê-lo jogar com a camisa 10 da seleção brasileira".

"Pelé nos deixou hoje. Foi fazer tabelinha no céu com Coutinho, seu grande parceiro no Santos. Tem agora a companhia de tantos craques eternos: Didi, Garrincha, Nilton Santos, Sócrates, Maradona... Deixou uma certeza: nunca houve um camisa 10 como ele. Obrigado, Pelé."

BOLSONARO

A presidência da República prestou há pouco, em nota oficial divulgada pela Secretaria de Comunicação, condolências a familiares e amigos Pelé. No final, a nota informa também que o presidente Jair Bolsonaro "roga a Deus que o receba em seus braços e dê força e fé a toda a sua família e amigos".

"O Governo Federal, por meio da Presidência da República, presta suas condolências aos familiares e amigos de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, em razão de seu falecimento na cidade de São Paulo. Pelé, o Rei do Futebol, foi um dos maiores atletas de todos os tempos. O único tricampeão mundial demonstrou por suas ações que, além de grande atleta, foi também um grande cidadão e patriota, elevando o nome do Brasil por onde passou", disse a nota. "O presidente da República, Jair Bolsonaro, roga a Deus que o receba em Seus braços e dê força e fé a toda a sua família e amigos para superar esse difícil momento."

O vice-presidente Hamilton Mourão também se manifestou sobre a grande perda. "Hoje nos despedimos do Rei! Valoroso atleta e militar, Pelé encheu nossos corações de alegria. A Vice-Presidência da República, seus admiradores e amigos, enlutados, lamentam o falecimento do maior jogador de futebol do mundo. Que Jesus Cristo abençoe e conforte toda família."

FHC

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também homenageou Pelé. "Com a mais profunda tristeza, recebo a notícia da morte de Pelé, incontestável símbolo de nossa nação, motivo de orgulho para todos nós", escreveu FHC, em seu perfil nas redes sociais.

Com a mais profunda tristeza, recebo a notícia da morte de @Pele, incontestável símbolo de nossa nação, motivo de orgulho para todos nós.



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Ele lembrou da breve trajetória de Pelé como político. O Rei do Futebol foi ministro dos Esportes entre 1995 e 1998, no primeiro mandato de FHC na presidência da República.

DILMA

A ex-presidente Dilma Rousseff também destacou o lado "homem público" de Pelé. "Além de ter sido consagrado como uma lenda do esporte mundial, Pelé foi homem público exemplar, leal a seus princípios, valores e ao nosso país. Perdemos todos com sua partida", disse a política.

Obrigada, Pelé!

Obrigada pelos sorrisos que proporcionou.

Pelas lágrimas de emoção.

Pelos gritos de gol.

Obrigada pelas alegrias que deu ao povo brasileiro e aos povos do mundo.

Ninguém foi um rei tão amado.

Transmito às brasileiras e brasileiros e à sua família meu imenso pesar. — Dilma Rousseff (@dilmabr) December 29, 2022

Dilma agradece Pelé por "sorrisos" e "alegrias que deu ao povo brasileiro". "Obrigada, Pelé! Obrigada pelos sorrisos que proporcionou. Pelas lágrimas de emoção. Pelos gritos de gol. Obrigada pelas alegrias que deu ao povo brasileiro e aos povos do mundo. Ninguém foi um rei tão amado. Transmito às brasileiras e brasileiros e à sua família meu imenso pesar."

STF